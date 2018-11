Copilul poate avea nevoie doar de imbratisarea parintilor inainte de a dormi. Agitatia sa poate fi de domeniul trecutului in cateva secunde. Unele mamici recunosc faptul ca utila in acest sens este suzeta, un produs care calmeza ca prin minune orice bebelus, indiferent de varsta;

Unii micuti plang de foame, de sete, ca trebuie schimbati, asa ca imediat ce mamicile le ofera ce au nevoie, tac ca prin minune. Pentru a fi sigure ca totul se va desfasura bine, ca bebelusii se vor linisti si vor adormi, un leagan balansoar ar putea fi cea mai buna solutie. In plus, poate fi folosit si in timpul zilei pentru a oferi o activitate placuta copilului, in timp ce mamicile se pot ocupa cu prepararea hranei, cu spalatul rufelor sau cu aspiratul covoarelor;