In tot acest timp, au avut loc schimbari extraordinare care au facut ca aceste site-uri sa obtina succesul de care se bucura astazi. De la design, brand sau functionalitati, toate cele 3 enumerate mai sus s-au schimbat aproape in totalitate fata de perioada de inceput.

Nevoia de schimbare apare in tot mediul online, mai ales la nivelul site-urilor. Nu mai este nevoie doar sa existi ca si nume de domeniu. Este imperativ ca site-ul tau sa fie optimizat si sa aiba un design care sa vanda, altfel succesul va intarzia sa apara.

De ce trebuie sa investesc in site-ul meu?

Este o intrebare pe care, din pacate, o auzim tot mai des. A evita sa investesti intr-un site in 2019 este ca si cum iti doresti ca business-ul tau sa esueze. Pentru a intelege mai exact de ce trebuie sa investesti in site-ul tau, trebuie sa faci un exercitiu de imaginatie:

Gandeste-te ca nu exista mediul online, si in locul site-urilor exista doar magazine fizice. Clientul intra in magazinul tau, dar rafturile sunt foarte incalcite si produsele sunt aranjate aleatoriu, astfel nu gaseste produsul dorit. Mai rau, nu exista nici angajati in magazin ca sa il indrume sa gaseasca produsul. Daca acest lucru se repeta pentru o perioada mai indelungata, observi ca vanzarile nu sunt cum te-ai asteptat, ba chiar esti pe pierdere si esti obligat sa iti inchizi magazinul.

Exact la fel se intampla si cu un site. Daca structura acestuia este complicata si nu este optimizat din punct de vedere al experientei utilizatorului, clientul va iesi imediat de pe site. De aceea, este important sa apelezi la profesionisti, care ofera servicii profesionale de creare site si care sa te ajute sa obtii succesul afacerii tale.

Cum trebuie sa arate site-ul meu in 2019?

In primul rand, un site trebuie sa fie cat mai adaptabil. Datorita modificarilor algoritmilor Google, care au loc de cateva ori pe luna, va trebui ca site-ul tau sa poate fi adus la zi cu toate acestea.

Principalii factori pe care trebuie sa ii ai in vedere in 2019 sunt acestia:

Mobile friendly. Datorita evolutiei tehnologiei mobile, acum peste 70% din utilizatori acceseaza site-urile de pe dispozitive mobile. De aceea, in 2018, motorul de cautare a implementat un algoritm care foloseste varianta de mobil a site-ului pentru indexare, atat pentru rezultatele de pe mobil, cat si pe desktop. Asadar, site-ul tau va trebui sa treaca cu brio testul Mobile Friendly de la Google. Viteza de incarcare. Traim in era vitezei, de aceea site-urile trebuie sa aiba o viteza de incarcare excelenta. Accesul la informatie fiind nelimitat, utilizatorul doreste ca site-ul pe care il acceseaza sa se incarce cat mai rapid, pentru a nu pierde timp. Daca acceseaza o pagina care nu se incarca in primele 4 secunde, acesta va cauta informatia in alta parte. De aceea, este ideal ca viteza de incarcare a site-ului sa nu depaseasca 3.8-4 secunde.

Pe langa acesti factori, trebuie sa te asiguri ca site-ul tau dispunde de elemente UX care ajuta utilizatorul pe parcursul vizitei sale pe site. De exemplu, un element de UX este un modul de chat, care poate usura procesul de comanda a utilizatorului folosind inteligenta artificiala. Este foarte importanta si arhitectura site-ului, iar utilizatorul trebuie sa ajunga pe pagina de produs din maxim 3 click-uri. Procesul de comanda trebuie simplificat cat mai mult prin eliminarea elementelor care nu sunt obligatorii.

Toti acesti factori nu sunt doar pentru a-i face pe plac motorului de cautare, ci imbunatatesc foarte mult si rata de conversie a site-ului tau.

Daca te-ai convins si doresti sa afli mai multe informatii despre crearea unui site, te invitam sa accesezi https://e-advertising.co/ unde poti solicita o oferta.