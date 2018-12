Atmosfera dintr-un restaurant de exemplu, este extrem de importanta si in unele cazuri poate fi chiar peste servicii, care desi sunt de cea mai buna calitate, nu te vei bucura pe deplin de acestea din pricina spatiului respectiv, care din punctul de vedere al design-ului, al decoratiunilor, este unul anost care nu inspira nimic, este incarcat inutil si lista poate continua.

Internetul este plin de idei pentru design interior, exterior si decoratiuni de tot felul, astfel incat orice incapere sa arate intr-un fel anume, ceea ce poate atrage mult mai multi clienti.

O astfel de idee care daca este folosita inteligent poate da un plus de stil si elengata, este tabla perforata, care poate fi utilizata in sute de moduri. De la site de moara sau alte filtre specifice industriilor in care activeaza diferite firme, pana la garduri, balustrazi si asa mai departe. Aceasta tabla perforata este realizata din otel, inox sau aluminiu fiind foarte rezistente in timp, deoarece este vorba de matriale care nu ruginesc.

Tabla perforata poate fi utilizata in foarte multe feluri, iar pentru afacerile precum restaurante, baruri sau cluburi, reprezinta o idee foarte ieftina dar eficienta pentru realizare diferitelor obiecte decorative si nu numai.

Cu ajutorul tablei perforate pentru aceste tipuri de afaceri, putem realiza corpuri de iluminat deosebite si creea efecte de lumini impresionante datorita gaurilor din tabla ce pot fi atat rotunde, ovale, patrate sau sub orice alta forma si dimensiuni, in funtie de preferintele fiecarui client in parte.

Se mai pot creea de asemenea si separeuri sau delimitari de exemplu, care sa ofere un plus de intimitate dar fara a fi o incapere complet izolata de restul spatiului. In plus aceasta tabla perforata este ideala pentru a fi aplicata si in dreptul geamurilor, lasand astfel lumina sa intre fara a obtura prea mult din aceasta, tot cu scopul de a oferi un plus de intimitate. Caracteristicile acesteia permit creativitatea combinata perfect cu lumina, sunetul si profunzimea vizuala.

Elementele de mobilier nu trebuie nici ele uitate cand vorbim despre tabla perforata pentru ca si in acest caz ideile sunt nenumarate. Totul depinde de imaginatia fiecaruia dintre noi si de cum dorim sa punem in practica.

Aceste placi de metal pot fi utilizate si pentru a difuza sunetul ceea ce este ideal pentru incaperile cu tavan mare, inalt, unde tabla perforata poate fi instalata de-a lungul acestuia prevenind astfel ecourile.

Si in cazul scarilor, tabla perforata nu trebuie sa lipseasca in special daca este vorba de scari interioare, deoarece utilizand aceasta solutie pentru design interior, vei putea da un plus de spatiu si lumina. Scara interioara este destul de masiva si ocupa spatiu, insa daca se va utiliza tabla perforata atat in componenta balustradelor cat si a treptelor, fiind practic transparente se va creea acea senzatie de spatiu larg, deschis si aerisit.

In ceea ce priveste exteriorul, partea de design exterior poate include si ea aceasta tabla perforata prin elemente precum copertina sau chiar elemente de fatada a cladirii. In acest fel estetica cladirii va primii un plus de culoare iar efectul practic va fi unul benefic reducand efectele soareluri si ale ploii. Cu cat o copertina se va afla mai mult in exterorul fatadei, cu atat va oferi mai multa protectie dar si un frumos joc de umbre care se va creea pe perete.

Ideile pentru utilizarea tablei perforate sunt nenumarate si totul depinde de imaginatia fiecaruia dintre noi si de cum stim sa le aplicam astfel incat sa facem dintr-un spatiu banal, un spatiu care sa ofere o ambianta cat mai placuta. Bineinteles alaturi de multe alte elemente de design.

Tabla perforata de calitate poate fi achizitionata de pe site-ul www.Ci.ro , domeniu ce apartine celor de la Mecha Tech, aici gasind atat tabla perforata cu gauri rotunde, cu gauri patrate, cu gauri alungite, tabla antiderapanta si tabla perforata decorativa.