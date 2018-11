Fie ca vorbim despre erectii prea moi pentru intretinerea unui raport sexual , erectii prea scurte sau fie ca vorbim despre incapacitate erectila, toate acestea sunt incadrate in sfera disfunctiilor sexuale. Tianli, administrat corespunzator, ofera solutia naturala pentru eliminarea acestor neplaceri.

Desi aceste probleme sunt frecvent intalnite in randul barbatilor cu varsta peste patruzeci de ani, nu ocolesc nici tinerii care poate au un libidou sanatos, dar al caror organism nu raspunde stimulilor.

Ce este de fapt erectia? Aceasta consta in procesul de extindere si intarire a penisului ca raspuns al impulsului generat de nervii creierului si de nervii genetici , prin umplerea a doua camere genitale cu sange, buna circulatia sangvina fiind extrem de importanta . Disfunctiile circulatie sanguine pot duce la blocaje, retentii de fluid seminal si , implicit , la probleme erectile .

Oricat de grave sunt aceste tulburari ale organismului, de retinut este faptul ca se pot remedia usor si rapid cu Tianli. Acest produs suta la suta natural actioneaza in vederea sustinerii apetitului sexual, creste potenta si previne ejacularea precoce, oferind garantia unui act sexual de lunga durata.

Prin esenta de fructe afrodisiatice contribuie la cresterea lubidoului , iar prin ierburile miraculoase creste fluxul sanguin , mentine erectia si are efecte asupra aparatului genital , dar si renal.

Iarba tapului este o planta medicinala folosita din cele mai vechi timpuri pentru efectul afrodisiac, dar si pentru intarirea sistemului osos si pentru cresterea masei musculare slabe. Si radacina de Polygonum intra in componenta Tiani. Aceasta are proprietati de intinerire, previne imbatranirea si favorizeaza cresterea fertilitatii prin reducerea nivelului de colesterol din sange si ficat. Radacina de Polygonum este, de asemenea, cunoscuta pentru prevenirea Alzheimerului, intarirea oaselor, a parului fragil, are efect tonic si actioneaza impotriva oboselii. Nu este de neglijat nici aportul fructelor de Goji care sustin fertilitatea la cote inalte si care actioneaza asupra leziunilor tesutului testicular.

In ansablu, Tianli regleaza si amelioreaza disfunctiile erectile, dar actioneaza si asupra organismului prin aport de energie, efect de tonifiere si relaxare, alunga depresiile si starile de anxietate.

Acest supliment alimentar imbinat cu un stil de viata sanatos are efecte miraculoase. Este recomandat atat barbatilor cat si femeilor in cure de 16 zile pentru rezolvarea problemelor de functionare are aparatelor genitale, pentru cresterea fertilitatii si pentru cresterea calitatii lichidului seminal.

