La ora actuala , lupta impotriva cancerului , una din cele mai frecvente maladii , se face in faza terminala prin chimio terapie. Ideal este sa prevenim dezvoltarea anormala a celulelor canceroase sau sa incepem sa tratam maladia din faza incipienta.

Cu Tien Hsien Liquid si Ulei de Cocos este posibil !

Tien Hsien Liquid este compus din doisprezece plante si ciuperci medicinale, nu contine metale grele si actioneaza in sensul mentinerii organismului in parametrii normali ai dezvoltarii celulare sanatoase. Acest supliment alimentar imbunatateste folosirea oxigenului la nivel celular , creste nivelul imunitatii organismului , creste rezistenta la stres , alunga oboseala si actioneaza impotriva tuturor factorilor care agreseaza organismul intern sau extern. Nu este de neglijat nici efectul de lupta impotriva deshidratarii , pierderii apetitului sau a pierderii in greutate nejustificate. Actioneaza impotriva efectelor secundare are chimioterapiei si radioterapiei.

La fel de cunoscut este si efectul miraculos al Uleiului de Cocos. Compus din grasimi sanatoase , acesta are nevoie de doar trei etape pentru a fi transformat imediat in energie. Este usor de digerat, nu se depoziteaza sub forma de grasimi , contribuie la cresterea colesterolului bun, are proprietati antimicrobiene si antifungice oferind organismului un grad ridicat de protectie impotriva virusilor. Datorita proprietatii de a imbunatatii memoria si activitatea cerebrala, Uleiul de Cocos este cel mai bun tratament in prevenirea Alzheimerului. Apa din componenta Uleiului de Cocos, sub forma injectabila, actioneaza in eliminarea pietrelor de rinichi. Suta la suta natural, Uleiul de Cocos regleaza tensiunea arteriala, lupta impotriva bolilor cardiace, inhiba dezvoltarea celulelor canceroase, protejeaza ficatul, imbunatateste digestia si reduce riscul aparitiei bolilor vezicii biliare.

Atat Tien Hsien Liquid cat si Uleiul de Cocos nu trebuie sa lipseasca dintr-o dieta echilibrata si sanatoasa. Organismul este supus zilnic agresiunii stresului, efortului fizic, alimentației haotice. Impotriva acestor factori care favorizeaza dezvoltarea anormala a celulelor si, implicit, imbolnavirea organelor interne, putem actiona prin suplimente alimentare, suta la suta naturale, cu efecte benefice demonstrate stiintific.

Pentru un efect sporit al acestor suplimente alimentare, alegeti o dieta alimentara echilibrata, fara excese de zahar, sare sau grasimi. Pastrati-va un ritm de viata activ prin miscare, evitati excesele de alcool si renuntati la fumat !