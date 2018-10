Presupunand ca si tu ti-ai propus sa iti reamenajezi cateva colturi din casa si vrei sa le faci sa fie cat mai relaxante, atunci vei gasi sugestiile din acest articol potrivite. Citeste articolul pana la capat si pune in aplicare sfaturile regasite.

Iata ce spatii de relaxare poti amenaja in casa:

Set masa toaleta cu oglinda pentru machiaj

In mod cert, in calitate de femeie, stii cat de important este sa ai propriul tau spatiu in care sa te aranjezi dimineata si sa te faci frumoasa. Daca inainte erai mereu pe fuga si trebuia sa cauti peste tot trusele de machiaj si restul de cosmetice, astfel o sa le ai pe toate la un loc. De asemenea, pentru a fi cat mai placut cu putinta, apeleaza la lumini corespunzatoare. De exemplu, de ajutor pot fi aplice led, precum cele de la Led Zone. Le gasesti la preturi foarte rezonabile, astfel ca cel mai bine ar fi sa te orientezi catre una cu 3 spoturi. In acest mod, lumina va cadea intotdeauna bine.

Balconul

In cazul in care ai un balcon suficient de mare incat sa iti amenajezi si un spatiu pentru tine, atunci nu mai intarzia, ci ia imediat masuri. De exemplu, poti sa ai o masuta cu doua scaune unde sa servesti cafeaua, orientate spre exterior. De asemenea, pe pervaz, poti sa ai ghivece cald colorate cu flori, care sa arate intotdeauna bine. Pentru iluminat, poti sa apelezi la benzi led rgb carora sa le dai drumul seara pentru o atmosfera romantica. Fara indoiala, daca ai vedere la un parc, o sa adori sa petreci serile pe balcon!

Fotoliu si taburet in sufragerie

Un alt loc unde poti amenaja un spatiu de relaxare este sufrageria. Ai nevoie de un fotoliu foarte comod si de un taburet pe care sa iti poti tine picioarele intinse, indiferent ca vrei sa te uiti la televizor sau sa citesti. Sigur ca le poti pune langa un perete pe care sa ai si un tablou colorat care sa te inspire atunci cand ai mare nevoie. Nu uita de veioza, caci aceasta te va ajuta sa pice lumina numai bine cand vrei sa citesti, de locuri sau cutii de depozitare pentru carti si, de ce nu, de o masuta mica unde sa poti pune alte lucruri de care ai nevoie.

Prin urmare, indiferent de spatiul de care dispui, iti poti amenaja cateva locuri pentru relaxare. De exemplu, iti poti amenaja unul chiar in dormitor, pe care sa il folosesti zilnic, unul in sufragerie, pentru serile in care vrei sa citesti si sa fii linistita, dar si pe balcon, unde poti savura cafeaua dimineata sau, de ce nu, un pahar de vin bun seara.