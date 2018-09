Ajuns la cea de-a 27-a editie in noul sau format, principalul esichier al fotbalului englez este cel mai mare furnizor al derby-urilor de traditie dintre echipe de top de pe Batranul continent'.

Un astfel de meci, deschis oricarui rezultat, este si intalnirea de sambata de pe Wembley Stadium, cocheta arena din capitala Angliei, dintre Tottenham si Liverpool.

Pe langa lot, bani si miza uriasa, infruntarea dintre Tottenham si Liverpool este si o disputa a rivalitatii galeriilor ambelor formatii, cunoscute drept unele dintre cele mai din lume.

Cu un debut perfect de campionat, in care a obtinut 4 victorii din tot atatea meciuri, Liverpool are toate atuurile pentru a continua sirul evolutiilor pozitive. Cu un antrenor cu foarte mare personalitate si un bun cunoscator al filosofiei de joc, Jurgen Klopp, dar si cu un lot omogen in toate compartimentele, cormoranii' sunt practic de neoprit, parcursul lor furtunos oferindu-le incredere in perspectiva maciurilor din grupele Ligii Campionilor.

Trupa lui Klopp are toate sansele sa plece acasa cu cele 3 puncte puse in joc. Cormoranii' conduc categoric in intalnirile directe! Mai exact, din 54 de partide, 24 s-au incheiat cu victoria baietilor lui Jurgen Klopp si doar 14 cu victoria gazdelor, in timp ce 16 partide s-au incheiat indecis.

Debutul de sezon este unul fulminant pentru Liverpool, care isi propune sa aiba un parcurs cat mai lung pe cele trei paliere: campionat, Cupa Angliei si Liga Campionilor. Jucatorii formatiei antrenate de Jurgen Klopp au reusit, pana acum, o serie impresionanta de 16 goluri in cele 6 partide disputate de la inceputul sezonului 2018-2019, primind doar 3 goluri. In campionat, bilantul este unul de-a dreptul impresionant! Cele 9 goluri reusite si doar unul primit fiind un motiv pentru ca expertii Sportingbet sa acorde prima sansa la victorie formatiei oaspete. Mai mult, cota la victorie, de 2.45 este una extrem de atractiva atunci cand vine vorba despre un pariu 1X2' fara risc.

De asemenea, Klopp isi doreste cu ardoare ca echipa sa ia o binemeritata revansa dupa meciurile mai putin reusite din sezonul trecut contra lui Tottenham. Londonezii au reusit sa le smulga cormoranilor' 4 dintre cele 6 puncte, invingand categoric, pe teren propriu cu 4-1 si obtinand, in extremis, un egal pe arena din Liverpool.

Din aceste considerente, specialistii Sportingbet sunt de parere ca evolutia lui Tottenham nu ar trebui trecuta cu vederea. Mai mult, jucatorii sai beneficiaza de o oferta atractiva de pariu de 2.75, echipa gazda fiind creditata cu sanse destul de mari de a furniza o surpriza si a produce oaspetilor prima infrangere.

Totusi, avem toate sansele ca partida sa se incheie, ca acum 5 luni, din nou cu o remiza. Liverpool are o serie de 4 victorii consecutive in meciurile din deplasare. Insa, atunci cand joaca acasa, Tottenham nu a pierdut niciodata in ultimele 3 intalniri directe!

Deci, putem spune ca o cota de 3.60 pentru o remiza este absolute fireasca avand in vedere statistica preliminara a partidei de sambata de pe impozanta arena Wembley.

Liverpool a reusit sa isi pastreze majoritea covarsitoare a jucatorilor de top. In plus, si-a intarit lotul cu fostul mijlocas al lui AS Monaco, brazilianul de 24 de ani, Fibinho, achizitionat in schimbul fabuloasei sume de 50 de milioane de euro. Pe langa capacitatea sa impresionanta de a coordona excelent actiunile compartimentului median, Fibinho are o viziune creativa impresionanta.

In cele 5 sezoane petrecute la AS Monaco, mijlocasul brazilian a reusit sa inscrie 29 de goluri in 225 de meciuri, putand astfel reprezenta un real pericol pentru poarta aparata de Hugo Lloris. Cu toate acestea, se pare ca realele pericole pentru poarta lui Lloris vin din partea egipteanului Mohamed Salah si a senegalezului Sadio Mane, care au inscris impreuna, 6 dintre golurile lui Liverpool.

Cei doi au avut sezonul trecut evolutii realmente impresionante! Statistica oficiala UEFA arata ca Salah a reusit, sezonul trecut, 32 de goluri si 10 pase decisive, in timp ce Mane a reusit 10 goluri si 7 pase decisive. Un pericol iminent pentru buturile aparate de Hugo Lloris este si atacantul elvetian Xherdan Shaqiri, care, prin executiile sale fulgeratoare, poate transa in cateva secunde un meci. Venit de la Stoke City in schimbul lumei de 15 milioane de euro, noua achizitie a lui Jurgen Klopp l-a impresionat pe acesta. Despre Shaqiri, Klop a declarat recent ca s-a adaptat de minune stilului de joc al echipei.

De asemenea, tehnicianul german a adaugat ca Acum, pentru el este un moment foarte bun al carierei, avand deja experienta la Bayern, Stoke si Inter. Acestea au fost momente importante din cariera sa, iar acum putem juca impreuna, alaturi de fotbalisti de mare calitate”.

De partea cealalta, Harry Kane, recent golgheter al editiei recent incheiate a Cupei Mondiale din Rusia, este, cu siguranta, speranta antrenorului argentinian Mauricio Pochettino. Cu 30 de goluri marcate si 2 pase decisive, Kane se afla intr-un moment de ascensiune al carierei sale! Redutabil suteur, Kane este imperial si gestioneaza cu o maturitate debordanta situatiile de 1-1 cu fundasii adversi.

Pe faza defensiva, Tottenham mizeaza pe vasta experienta internationala a belgianului Ian Vertonghen, in timp ce pe faza de constructie, francezul Dembele si tanarul Dale Alli sunt adevarati spiridusi' in angrenajul lui Pochettino.

Avem toate sansele sa asistam la cel putin 2-3 goluri inscrise pe Wenbley, iar Sportingbet ofera cote de pariu atractiv la categoria goluri inscrise'. In cazul in care ambele echipe vor izbuti sa marcheze cel putin 2 goluri, cota este de 1.18, in timp ce pentru un minim de 3 goluri, cota este de 1.60.