(P) Trei insule cu iz exotic pe care să le descoperi în această toamnă!

Turoperatorul Europa Travel îți propune să descoperi cele trei perle din Mediterană într-un tur complet cu avionul la tariful redus de 1099 euro/persoană! În plus, dacă rezervi în această perioadă primești bonus vizita la Vulcanul Etna!

Prima parte a turului îți descoperă Sicilia, insula despre care Goethe spunea că este chiar 'cheia Italiei' … Și chiar dacă este strâns legată de poveștile cu mafia siciliană, că are reputație de insulă nu prea sigură, Sicilia îți sfărâmă toate aceste preconcepții imediat ce ai ajuns aici. Cea mai mare insulă din Mediterană se află fix în vârful cizmei, fiind separată de continent prin strâmtoarea Messina, având cele mai variate perisaje, o cultură bogată și o istorie fulminantă.

Sicilia, insula lămâilor

Descoperă mica bijuterie Taormina – un orășel celebru pentru Teatrul Grecesc așezat pe culmea Monte Tauro și oferind excelente vederi spre Marea Ionică și Vulcanul Etna. În plus, de aici ajungi destul de repede în Catania, orașul supranumit 'Perla Neagră a Italiei', cel mai bun punct de plecare într-o croazieră spre Etna.

Europa Travel îți propune să descoperi opțional și orașul Siracuza, care a fost timp de 500 de ani centrul puterii grecești din Sicilia, păstrând într-o stare foarte bună Teatrul Grecesc, cel mai mare de pe insulă. La circa 30 km distanță de Siracuza, se află Noto considerat orașul cu cele mai frumoase clădiri baroce de unde și supranumele său de 'Citta del Barocco'. Aici trebuie să vizitezi impresionantele palate de pe Via Cavour, Cattedrala di San Nicolo, Biserica Santa Chiara sau Palazzo Ducezio – exemple clare ale barocului sicilian.

Istoria și cultura vechilor dorieni poate fi observată cel mai bine în Agrigento, vizitând impresionanta Vale a Templelor, un sit arheologic parte din UNESCO, unde vei găsi o mulțime de ruine de temple cu o vechime de peste 2000 de ani. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt Templul lui Zeus (a fost parțial excavat), Templul lui Hercule (datat din secolul al VI lea î.Hr.), și cel mai conservat dintre ele, Templul Concordiei.

Turul Siciliei se încheie cu descoperirea capitalei Palermo, un oraș vibrant cu numeroase clădiri istorice dintre care se remarcă fosta reședință a regilor normanzi, Palazzo dei Normanni și Cattedrale di Palermo, o biserică în stil baroc-normand cu mozaicuri grandioase.

Sardinia, un colț de paradis

Sardinia, insula de smarald te uimește prin capitala Cagliari, locul preferat al pasionaților de istorie care vor putea traversa la pas Castello (centrul vechi) dominat de Castelul Aragonezilor. De la bastionul San Remy poți avea o vedere de ansamblu asupra orașului, iar din portul pitoresc poți privi spre Golful Îngerilor. În cosmopolitul Alghero poți pătrunde în atmosfera catalană vizitând partea veche a orașului numită 'Barcelonetta'.

Corsica, perla Franței

De aici se fac excursii cu barca spre celebra Grotta di Neptuno, dar și spre Coasta Smeralda ce se întinde între Olbia și Capo de Testa. Ajuns în Santa Teresa Gallura vei avea cele mai bune vederi spre Strâmtoarea Bonifacio, cel mai sudic punct al insulei Corsica, ce face parte din teritoriul Franței.

Fă un tur al orașului Bonifacio, urcă pe scara Regelui Aragon și regăsește-te spiritual în Biserica St. Dominique, o bijuterie a stilului gotic. Circuitul de la Europa Travel continuă cu descoperirea orașului Bastia renumit pentru pitorescul său port dominat de Terra Vachia – centrul istoric dezvoltat pe o colină semeță cu străduțe pietruite ce te conduc până la Terra Nuova – partea nouă a orașului cu numeroase localuri și terase elegante.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Circuite

Circuit Sicilia – Sardinia – Corsica – tarif 1099 euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Catania, 1 noapte in Cagliari, 1 noapte in Alghero, 1 noapte in Santa Teresa di Gallura , 2 nopti in Bastia, 1 noapte in Milano, 1 noapte pe ferry boat Palermo-Cagliari) cazare la hoteluri de 3*, transport avion, tururi si excursii cu autocar conform program, asistenta turistica.*Bonus vizita la vulcanul Etna! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407