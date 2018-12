Descopera si tu care sunt secretele unei amenajari ideale si invata cum sa le aplici atunci cand vine vorba de propriul camin!

Tine cont de dimensiunile incaperilor

Acesta ar trebui sa fie primul si cel mai important criteriu pe care sa il ai in vedere atunci cand doresti sa iti amenajezi casa sau apartamentul. Suprafata de care dispui nu numai ca este importanta pentru alegerea paletei cromatice care sa avantajeze spatiul, insa te va ajuta sa alegi si mobilierul ideal dimensiunilor camerelor tale. Atunci cand spatiul nu este foarte generos, cel mai bine ar fi sa apelezi la un serviciu de mobila pe comanda, astfel incat sa te asiguri ca obiectele si corpurile de mobilier se potrivesc intocmai dimensiunilor existente.

Nu uita de stilul de amenajare ales

Orice persoana stie sau cel putin isi proiecteaza o imagine despre cum isi doreste sa arate locuinta sa, aspectul general care sa se incadreze intr-un stil sau mai multe stiluri si influente de amenajare. Important este, ca atunci cand ti-ai ales un tipar, un design anume, sa fii atent ca acesta sa se regaseasca la nivelul intregului camin, pentru a crea un aspect unitar si echilibrat, o imagine vizuala completa si armonioasa.

Pune pret pe functionalitate inainte de toate

Oricat de mult te-ar atrage un anumit design de mobilier, un model exclusivist, nu uita ca acesta trebuie sa intruneasca in primul rand calitatile de care tu ai nevoie. In acest caz, functionalitatea unui corp ar trebui sa primeze in detrimentul aspectului. Spre exemplu, in living, rezuma-te doar la acele piese de mobilier care, pe langa faptul ca infrumuseteaza incaparea, au si un scop practic. In acest fel iti va fi mult mai usor sa fii organizat si sa mentii ordinea, curatenia si disciplina in caminul tau.

Adapteaza alegerile la stilul de viata pe care il ai

Tot din punct de vedere al crearii unui camin practic si confortabil este bine sa iei in calcul stilul de viata pe care il ai. Spre exemplu, degeaba iti doresti influente rustice sau vintage, daca stilul tau de viata este unul ce tinde spre modernism, miscare si agitatia de zi cu zi. Ideal ar fi sa creezi un echilibru, care sa imbine ambele idei si necesitati, reusind astfel sa faci din casa ta un loc de refugiu, pe care sa-l numesti ACASA si in care sa te regasesti si relaxezi la final de zi.

Nu exagera cu elementele de decor

Din dorinta de a da impresia unui loc calduros si primitor, multe persoane tind sa mizeze mai mult pe decorare decat pe amenajarea propriu-zisa. Acest lucru este, insa, gresit! Decoratiunile sunt importante si creeaza o armonie generala, sporesc ideea de confort si intimitate, insa aceasta ar trebui alese cu atentie. Nu exagera cu numarul elementelor de decor, oricat de mult ti-ar placea sa le vezi expuse in rafturile magazinelor si, de asemenea, la fel de important este sa te axezi pe obiecte care sa se incadreze intr-un singur stil de amenajare, pentru a nu incarca spatiul si atmosfera.

Acestea sunt cele mai importante SECRETE ale unei amenajari ideale pentru locuinta ta. Tine minte ca dimensiunea primeaza, dar si gusturile personale ce ar trebui alese in functie de stilul de viata si de necesitati!