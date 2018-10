Esti in pana de idei si ti se pare ca modul in care iti faci unghiile nu este cel potrivit, ori nu iti avantajeaza forma mainii? Solutia poate sta in prezicerile astrale!

Iata ce manichiura este potrivita acestor semne zodiacale!

Zodiile de foc (Berbec, Sagetator, Leu)

Aceste 3 zodii sunt caracterizate de pasiune, actiune, dinamism si impulsivitate. Sunt, de asemenea, persoane extrem de sufletiste, dedicandu-se in totalitate activitatilor pe care acestia urmeaza sa le faca sau planurilor si scopurilor propuse. Din punct de vedere al ingrijirii personale, in special femeile ce stau sub aceste semne zodiacale acorda o mare importanta acestei laturi. Mainile unei zodii de foc vor fi tot timpul calde, gata sa iti ofere o bataie incurajatoare pe umar, iar manichiura lor poate fi considerata perfecta. Daca si tu esti o zodie de foc, cel mai bine ti se potrivesc unghiile rotunde, nu foarte lungi. In ceea ce priveste gama de culori, negrul si rosul par sa se numere printre preferatele zodiilor de foc. Cu atat mai mult cu cat ai o personalitate puternica, esti mereu activa si dornica de a incerca noi aventuri, ojele semipermanente sunt facute pentru tine, pentru a scapa de stresul refacerii manichiurii dupa cateva zile. Accepta orice provocare, fara sa iti fie teama ca oja de pe unghiile tale va sari la prima lovitura!

Zodiile de apa (Rac, Scorpion, Pesti)

De regula, zodiile de apa sunt persoane introvertite, inocente, uneori conservatoare si extrem de sentimentale. Aceste 3 zodii sunt pasionate in egala masura de calatorii, dar si de artele frumoase, in special pictura, iar acest aspect este usor de remarcat prin trasaturile lor fizice. Boeme din fire, doamnele prefera unghiile alungite, in culori pastelate, sau cu modele delicate, nu foarte iesite in evidenta, care sa le aminteasca de experientele culturale din viata lor. Mai ales daca esti in zodia Rac, ar trebui sa incerci un gel uv pentru unghii, care sa asigure rezistenta si mentinerea perfecta a manichiurii tale, intrucat pentru energia de care dai dovada in ultima perioada sunt necesare maini si unghii perfecte.

Zodiile de aer (Gemeni, Balanta, Varsator)

Balantele, Gemenii si Varsatorii sunt persoane destul de inovative, interesante, cochete si moderne, iar aceste trasaturi sunt vizibile in absolut toate aspectele din viata acestora. In ceea ce priveste manichiura perfecta pentru reprezentantele zodiilor de aer, extravaganta si pasiunea pentru abastract sunt elementele ce le definesc, avand tot timpul cele mai interesante unghii.

Zodiile de pamant (Taur, Fecioara, Capricorn)

Femeile ce stau sub acest semn zodiacal sunt firi extrem de responsabile, echilibrate si rationale. Mai mult decat atat, confortul si luxul sunt principalele aspecte dupa care o reprezentatanta a zodiilor de Pamant aspira. Singurul moment in care aceste doamne uita de echilibru este acela in care isi aleg vestimentatia, optand de cele mai multe ori, pentru accente puternice de culori si texturi pretentioase. Acelasi lucru se poate observa si in materie de manichiura, intrucat la o femeie Fecioara, Taur sau Capricorn nu o sa vezi niciodata acelasi model, culoare sau forma. Li se potrivesc, deopotriva culorile puternice, contrastante, cat si cele calde, tonurile de nude.

Asadar, acum ca ai aflat care forma, culoare si model te avantajeaza, manichiura ta va fi tot timpul perfecta si admirata!