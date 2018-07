(P) Vacanță în Egipt: Cairo, piramide, temple și plaje idilice

Profită de ofertele speciale pregătite de turoperatorul Europa Travel și descoperă Egiptul într-un circuit de 11 zile, în care vei vizita Cairo cu principalele sale obiective turistice, vei face o croazieră pe Nil cu opriri pe insulele Kitchener și Elephantine și câteva zile relaxante petrecute în Hurghada pe frumoasele plaje aurii de la Marea Roșie.

Cea mai mare colecție de artefacte egiptene

Cairo, Orașul celor 1000 de minarete îți poate părea haotic la prima vedere, însă dată ce pășești pe străzile înțesate de moschei, clădiri istorice și bazare colorate vei putea simți și stilul tradițional islamic al capitalei egiptene. Vezi aici Muzeul de Egiptologie, cu cea mai mare colecție de artefacte faraonice din lume, peste 120.000 de mii de exponate: de la sarcofage, mumii, cufere cu organe interne, figurine cu zei din aur și pietre prețioase și până la impresionanta colecție dedicată celui mai tânăr faraon Tutankhamon (singurul mormânt antic găsit în stare intactă în urma săpăturilor desfășurate în Valea Regilor).

De aici, drumul continuă cu vizitarea Marilor Piramide de la Giza, cele mai enigmatice construcții antice ale lumii parte din UNESCO, aliniate perfect cu cele trei stele ce formează Centura lui Orion. Marea Piramidă Keops este singura dintre cele 7 minuni antice ce au rezistat timpului, fiind păzită îndeaproape de Sfinxul care ar fi rămas fără nas în timpurile lui Napoleon Bonaparte.

Croazieră pe Nil și vizite la temple impozante

După ce ai studiat piramidele, poți merge în Aswan, orașul popular mai ales pentru Muzeul Nubian cu cel mai mare obelisc antic, fiind și un bun punct de plecare în croaziere cu felucca în jurul stâncilor insulei Elephantine. Tot de aici, poți ajungi și la Abu Simbel – mărețul și controversatul templu, singurul din Egipt unde statuia unei regine are aceeași înălțime cu cea a unui faraon, fiind vorba despre Ramses al II lea și Nefertari.

Probabil cel mai cunoscut templu de pe malul Nilului este Edfu, o măreață construcție închinată zeului cu cap de șoim, unde vei putea vizita chiar și încăperea parfumurilor, pe pereții cărora vei putea vedea numeroase rețete de antice de elixiruri. Din acest tur nu poate lipsi vizitarea celui mai mare muzeu în aer liber din lume, Luxor față în față cu mărețul Templu Karnak păzit îndeaproape de Coloșii lui Memnon ce ating înălțimea de până la 18 metri, considerat centrul puterii Faraonului Ramses al II lea.

Plaje de poveste

Peste Egipt domnesc o mulțime de enigme și curiorizăți, mulți cercetători încearcă de secole să deslușează mistere piramidelor și a altor construcții de seamă, însă dincolo de acest aspect această țară mai este faimoasă și pentru plajele sale. Descoperă Hurgada, o fostă așezare pescărească uitată de lume devenită astăzi cea mai populară destinație de la Marea Roșie, unde poți pur și simplu să te relaxezi pe nisipuri fine sau în localurile tradiționale, după lecțiile lungi de istorie.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuite exotice 2018

Circuit Egipt: Cairo – Croaziera pe Nil & Hurgada – Tarif: 749 Euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte pe tren Cairo-Aswan, 3 nopti in Hurgada, 3 nopti pe vas de croaziera), cazare la hoteluri de 4* cu mese si tururi conform program, asistenta turistica, ghid. *Oferta Speciala pentru plecarile din 28.09 si 19.10.2018 – Reducere 110 euro/persoana constand in excursii optionale, pentru inscrieri pana la 20 Iulie 2018! Detalii pe www.europatravel.ro , call center 021-9407