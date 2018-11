Plantele din compozitia gelului au rolul de a creste beneficiul ingredientului principal respectiv veninul de vipera – Ammodytes, cunoscut si sub denumirea de vipera cu corn ce contine o enzima care are proprietati specifice de a difuza in tesuturi si a amplifica proprietatile curative ale plantelor. Salvia are rolul de a activa circulatia periferica, salcia este cea care reduce procesul inflamator, iar Echinacea recunoscuta pentru cresterea imunitatii, actioneaza si in acest caz prin stimularea imunitatii la nivel local si general.

Viperflexin actioneaza foarte rapid, se utilizeaza ori de cate ori apare o durere neasteptata. Totodata veninul de vipera este cunoscut din timpuri stravechi datorita efectului curativ pe care il are, astfel incat este un puternic analgezic si antireumati, benefic persoanelor care sufera de artrita, ce influenteaza pozitiv vindecarea unor boli precum osteoporoza, ulcerul, homofilia si chiar cancerul, iar in combinatie cu alte plante isi sporeste eficacitatea.

Expertii nostri au demonstrat ca unguentele care au in compozitie venin de vipera, aplicate pe zonele afectate de artrita au dat rezultate exceptionale de-a lungul timpului, contribuind la scaderea considerabila a durerilor in cel ma scurt timp si la cresterea flexibilitatii articulatiilor. S-a constatat, ca veninul de vipera contribuie in mod eficient la inhibarea dezvoltarii tumorilor in cazul cancerului de san, ovarian si cerebral.

Mod de utlizare: Se aplica in strat subtire pe locul problemei ( 1-2 ori pe zi) si se maseaza pana ce gelul este complet absorbit in piele. Are un efecte de incalzire, care atenueaza nevralgiile si orice urma de discomfort ce rezulta din durerile reumatrice.

Ingrediente: Viperfexin contine vaselinum album, cetyl alcohol, cera flava, methyl salicylas, mentholum, venin de Vipera Ammodytes, Salix alba, Salvia officinalis, Echinacea angustifolia, aqua carbopol.

Este un produs ce nu contine parabeni sau aluminiu.

