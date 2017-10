(P) Vizitează Delta Dunării la început de octombrie!

Muzeul al biodiversității cu peste 1800 de tipuri de plante și 320 de specii de păsări, Delta Dunării este railul iubitorilor de natură. Acest ținut exotic plin de farmec poate fi explorat pană tarziu în toamnă cand vegetația luxuriantă devine roșiatică, iar atmosfera este una de poveste.

Doar în această perioadă ai ocazia unică să observi păsările răpitoare care iernează în Delta Dunării, puii de pelicani ce se antrenează pentru plecarea în țările calde și ultima înflorire a nuferilor și a lotușilor din acest an. La fel de bine, în satele lipovenești se organizează la mijlocul toamnei Festivalul tradițional al borșului de pește, unde poți degusta cele mai delicioase ciorbe gătite la ceaun pe malul Dunării.

Profită de ofertele last minute de la Gulliver Delta Resort 3*, și alege un sejur de 4 zile în Delta Dunării cu plecare în luna octombrie. Pachetele de vacanță Delta pentru toți și Delta pentru Seniori au reduceri de pană la 45% și includ cazare cu mese tip bufet, transport autocar și transfer cu barca Murighiol-Uzlina-Murighiol.

Hotelul din inima paradisului

Gulliver Delta Resort 3* se întinde pe o suprafață de pană la 10.000 metri pătrați și se află la doar 10 minute distanță de Murighiol. Complexul hotelier are o poziție fantastică în inima naturii la intersecția dintre brațul Sf. Gheorghe și Canalul Uzlina.

Uzlina este cea mai spectaculoasă locație din Delta Dunării, fiind înconjurată de ape ca smaraldul și vegetație luxuriantă, de unde ai cele mai bune priveliști asupra apusului hipnotizant. Grădina umbrită de salcii cu hamace și balansoare, locul de joacă pentru cei mici cu tobogane, trambuline și căsuțe colorate, piscina generoasă ideală pentru zilele fierbinți de vară și pontoanele pentru pescuit, sunt doar cateva dintre facilitățile turistice de care dispune complexul Gulliver Delta Resort 3*.

Peisaje unice de toamnă

Delta Dunării te așteaptă în această perioadă cu cele mai armonioase peisaje. Plimbă-te cu barca la apus cand natura capătă nuanțe diafane de roșu și violet, iar păsările sălbatice se dau în spectacol pe cerul ce se reflectă în apa ca oglinda.

Cea mai bine conservată dintre deltele europene, Delta Dunării a fost apreciată internațional prin includerea sa în patrimoniul UNESCO încă din anul 1991. Tot atunci a fost declarată și Rezervație a Biosferei, fiind unul dintre locuri ce adăpostesc cea mai bogată floră și faună din lume. CNN a inclus Delta Dunării în topul destinațiilor de văzut într-o viață datorită peisajelor sale unice, mii de turiști străini se îndrăgostesc la prima vedere de acest colț de natură pitoresc, fiind de altfel și cel mai bine păstrat secret al Europei.

Descoperă Delta Dunării la o plimbare cu barca pe canale și lacuri spre habitatul păsărilor sălbatice ori pe distanțe mai lungi către Letea – cea mai nordică pădure subtropicală a Europei, Sulina – locul de întalnire dintre Marea Neagră și Dunăre sau Sfantu Gheorghe – localitate cu cele mai frumoase plaje sălbatice din țară.

Oferte Speciale Delta Dunării – Gulliver Delta Resort 3*

*Sejur Delta pentru Seniori 4 zile – tarife de la 369 lei/persoana.

*Sejur Delta pentru toti 4 zile – tarife de la 399 lei/persoana.

Servicii incluse: 3 nopti de cazare cu demipensiune tip bufet si apa plata la mese, transport autocar din București, transfer barca Murighiol-Uzlina-Murighiol, acces gratuit la piscina, posibilitatea de a pescui de pe ponton, jocuri recreative precum table, sah, tenis de masa, fotbal de masa, loc de joaca pentru copii, welcome surprise (la sosirea in hotel turistii sunt intampinati cu icre si palinca) etc. Contact: gulliverresort.ro, telefon: 0784.215.628. Cerere ofertă: office@gullivertours.ro, call center 021.794.75.07.