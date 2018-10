In vis, incaltamintea, in special pantofii, poate avea multe semnificatii diverse, in functie de context. Asadar, inainte de a citi interpretarile, incearca sa iti amintesti si alte detalii care ar putea fi utile, precum: forma pantofilor, culoarea, daca ii purtai sau daca i-ai observat in picioarele altcuiva si asa mai departe. Bineinteles, vei deosebi un vis care are in centru incaltarile fata de unul obisnuit, pentru ca subconstientul tau va retine acest detaliu important, iar intreaga viziune din somn se va concentra in jurul acestora.

Descopera ce spun specialistii despre visele in care apar pantofi

Pantofi cu toc

In cazul in care ai visat pantofi cu toc, inalt, cui, inseamna ca esti pregatita sa pui in practica planurile pe care le aveai pentru viitor. Acum ai momentul de a profita de sansele care ti se ofera, iar rezultatul poate fi cel la care sperai. In general, o femeie care poarta pantofi stiletto este increzatoare in fortele proprii, constienta de farmecul si de feminitatea sa. Insa, in vise, incaltarea acestor pantofi poate simboliza faptul ca te simti limitata si ca ti-ai dori sa ai mai multa libertate in a te exprima!

Pantofi nepotriviti

Este posibil ca in visele tale sa te vezi purtand o pereche de incaltari nepotrivita pentru tine sau pentru evenimentul la care participi. In cazul in care porti pantofi de dama care par nelalocul lor, poate inseamna faptul ca in viata reala te indrepti intr-o directie gresita sau te vei confrunta cu un proces indelungat si anevoios intr-una dintre activitatile pe care le desfasori. O alta interpretare spune ca nu te simti in largul tau in anumite situatii din viata ta si ca nu esti sincera cu tine insati!

Pantofi gasiti

Daca in visul tau gasesti o pereche de pantofi, inseamna ca ai reusit sa-ti recastigi increderea in tine, ca ai controlul deplin asupra vietii tale si ca te indrepti intr-o directie buna!

Incaltamintea sport

Ai in picioare pantofi sport in visul tau? Specialistii spun ca ti se va oferi ocazia de a duce la bun sfarsit un angajament pe care ti l-ai luat si ca te simti confortabil in punctul in care te afli in viata reala.

Pantofi care te strang

Acest vis poate semnala faptul ca te simti constransa si ca nu esti sigura daca lucrurile pe care doresti sa le intreprinzi sunt cele potrivite. De asemenea, este posibil sa reflecte o situatie dureroasa din viata ta sau o conjunctura pe care nu o percepi corect.

Pantofi pierduti

Daca visezi ca ti-ai pierdut unul sau ambii pantofi, poate simboliza o cautare emotionala si spirituala nerezolvata. O alta interpretare spune ca pierderea incaltarilor reflecta pasi pe care trebuia sa ii urmezi, insa pe care i-ai uitat sau faptul ca nu esti pregatita pentru a face pasul urmator, pentru a trece intr-o noua etapa a vietii tale.

Chiar daca esti sceptica, nu poti nega faptul ca este visele pot avea un impact puternic asupra psihicului tau, asa ca este bine sa afli semnificatia lor si cum o poti folosi pe aceasta in beneficiul tau!