De ce Teach for Romania?

În România, doar 1 din 4 copii care se nasc în mediul rural va ajunge vreodată la facultate. Peste 40% dintre români sunt în situația de analfabetism funcțional. Există inechitate profundă privind accesul la educație. Mediul de business de mâine și viitorul nostru, al tuturor, este afectat.

Prin programul derulat de Teach for Romania, oameni excepționali sunt pregătiți pentru a oferi acces la educație copiilor din medii vulnerabile, pentru a le oferi curaj și inspirație să-și descopere potențialul și opțiuni de viață prin educație, cu sprijinul unei comunități puternice și dedicate pentru educație!

Asociația Teach for Romania reduce inechitatea și transformă realitatea la firul ierbii și prin intervenție la nivel sistemic, lucrând direct cu instituțiile statului pentru reformarea educației. Pentru participanții în program, experiența de doi ani ca profesor sau învățător înseamnă dezvoltare personală accelerată și creștere profesională, oportunitatea de a construi abilități de leadership, relaționare, de rezolvare a problemelor.

Teach for Romania aduce împreună mediul de business pentru misiunea comună: transformarea educației. Aproape 50 de companii s-au implicat în 2018 în misiunea Teach for Romania.

Cum funcționează?

Codul Fiscal și Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea permit companiilor comerciale plătitoare de impozit pe profit să direcționeze până la 20% din suma datorată anual bugetului de stat către organizații non-guvernamentale. Suma oferită cu titlu de sponsorizare care se deduce din impozitul pe profit datorat statului nu poate depăși 20% din impozitul pe profit sau 0,5% din cifra de afaceri.

Care sunt pașii?

La baza colaborării noastre stă contractul de sponsorizare. Poate fi descărcat de pe website-ul Teach for Romania. Formularul se completează cu datele firmei și cu suma cu care dorești să sponsorizezi Teach for Romania – sumă care va fi indusă din impozit, maxim 20%. Formularul se trimite în format word, la adresa corporate@teachforromania.ro Echipa Teach îl tipărește în două exemplare și îl trimite în varianta semnată și stampilată în original la adresa menționată în contract.

Pentru a fi inclus în calcul impozitului pe profit pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar tranzacția trebuie efectuată până la 31 Decembrie 2018.

Pentru mai multe detalii, accesează pagina dedicată campaniei de redirecționare, pe site-ul Teach for Romania.

Teach for Romania caută și pregătește oameni motivați, cu potențial, pentru a deveni lideri în educație. În anul școlar 2018-2019, 111 învățători, profesori și alumni Teach for Romania ajung la copiii din mediile vulnerabile din 100 de școli, din București și din 17 județe: Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ilfov Ialomița, Iași, Prahova, Suceava, Timișoara, Vâlcea, Vrancea. Organizația face parte din rețeaua globală Teach for All, care unește sub aceeași misiune a reducerii inechității educaționale membri din peste 48 de țări. Teach for Romania încurajează colaborarea părinților și a copiilor cu profesorii și directorii școlilor, cu inspectoratele din educație și actorii din mediul de business.