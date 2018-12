Am descoperit împreună cu cei care ne-au solicitat serviciile fericirea unor priviri care spun mai multe decât orice cuvinte, fericirea care ia naștere numai când visurile prin contur, limbaje ale iubirii conturate în ani de relație și apoi materializate în experiențe foarte personale, puterea unui „mulțumesc” spus atunci când forțele sunt pe sfârșite.

La momentul bilanțului, ne dăm seama că am dăruit, ne-am bucurat, am alergat, am încercat să ajutăm cât mai mult și că nu am încetat niciodată să credem în bunătate.

În decembrie, de pildă, ne-am bucurat alături de suflete generoase de o cină-spectacol WeDine, artizanii experiențelor gourmet cu care am lucrat de la începutul proiectului, și am cunoscut oameni minunați timp de 2 zile cât am luat parte la târgul Noel, de la The Institute Space.

Bucuria din ochii celor care află de serviciul de concierge personalizat care susține copiii grav bolnavi este una dintre constantele care ne însoțește munca – lumea se bucură nespus să știe că pot face atât de multe lucruri alături de iwonder.ro.

Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost aproape, tuturor cei care ați ales cadouri de pe iwonder.ro și celor care vă arătați, cu fiecare ocazie, recunoștința pentru tot ceea ce este frumos în viața voastră!

