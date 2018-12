Utilizatorii unei platforme de întâlniri din Danemarca donează pentru cei fără adapost din cadrul asociatiei Samusocial

Crăciunul este perioada din an care ne amintește de activitatea care guvernează această sărbătoare –aceea de a oferi făra a aștepta nimic în schimb. Așa că ne asigurăm că am cumpărat și împachetat festiv ceea ce și-au dorit cei dragi nouă, am decorat casa și bradul și nu ne ramâne decât sa număram zilele până la venirea bătrânului generos îmbrăcat în roșu.

Dar dacă am avea posibilitatea de a fi generoși cu un necunoscut căruia viața i-a oferit mai puțin? Celor pentru care acasă nu reprezintă locul încărcat cu bucurie, în care familia se unește pentru a degusta numeroasele feluri de mâncare, ci reprezintă doar un sac de dormit și locul unde noaptea de Crăciun pare puțin mai friguroasă decât celelalte?

În fiecare an, echipa companiei daneze SugarDaters® , inițiază campanii de responsabilitate socială care sunt pline de sens și servesc un scop. În acest an, campania de Crăciun care se desfașoară în perioada 10-23 decembrie, are ca scop încurajarea membrilor platformei să ofere un Crăciun călduros celor fără adăpost. Mai exact, să doneze o sumă de bani care are în vedere procurarea sacilor de dormit atât de necesari în această perioadă foarte rece a anului.

Mi-am dorit nespus ca această campanie să fie desfășurată în Romania. Fac parte dintr-o echipă de 12 persoane de naționalități diferite pe care o coordonez, iar eu sunt singura romancă. Dispunem de o platformă unde baza utilizatorilor este constituită în mare parte de persoane foarte generoase. Simt că aceasta este o oportunitate minunată de a-mi folosi poziția și de a face ceva bun pentru oamenii din țara mea care au atât de multă nevoie. Însă trebuie să colaborăm cu cineva care are acces la un număr cât mai mare de oameni ai străzii. Spune Alexandra, managerul companiei.

Și astfel s-a născut colaborarea cu Samusocial din România, organizația care desfășoară numeroase proiecte pentru a ajuta persoanele fără adăpost și care împărtășeste aceeași viziune asupra acestei initiațive.

Organizația Samusocial din România va folosi donațiile venite din partea membrilor platformei în principal pentru procurarea sacilor de dormit, iar restul vor fi distribuite în funcție de necesități – mâncare, asistență medicală, azile de bătrâni.

Strângerea de fonduri poate fi observată în timp real pe website-ul https://fundrazr.com/warmer-christmas, astfel încât atât în timpul campaniei cât și la finalul acesteia se va sti public în ce măsura utilizatorii platformei au ajutat la aceasta cauză.