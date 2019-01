Smartphone Samsung Galaxy S9

Alegerea unui telefon drept cadou poate fi una destul de costisitoare, dar pentru persoana iubită orice efort merită. Astfel că un Samsung S9 Negru de 64 de GB poate fi alegerea potrivită. Cu un ecran de 5.8 inch, Samsung S9 are o memorie internă de 64 de GB și RAM de 4 GB. Camera principală are 12 megapixeli, în timp ce camera frontală este de 8 megapixeli. Până aici nimic deosebit, dar trebuie sa știi că marea îmbunătățire la acest telefon este la nivelul camerelor foto. Astfel, camera, poziționarea senzorului de amprentă și calitatea sunetului sunt elemente care diferențiază noul smartphone de la Samsung față de alte telefoane ale producătorului sud-corean. De asemenea, culoarea Lilac Purple face din acest telefon de ultimă generație un cadou ideal pentru doamne și domnișoare. Pe lângă smartphone, în pachet vei mai găsi încărcătorul telefonului, cablu USB type C-USB, căști AKG pe fir cu protecție textilă și jack de 3.5 mm, adaptor de la USB type C la USB plin și de la USB type C la microUSB, agrafă pentru slotul combo și ghidul de pornire. Trebuie să știi că prețurile pentru acest cadou variază de la 2300 de lei până la 4000 de lei.

Smartwatch Samsung Gear S3 Frontier

Când vine vorba despre ceasurile inteligente oferite de către Samsung, aveți două opțiuni. Gear S3 Classic sau Frontier. Primul este recomandat persoanelor care lucrează în poziții de conducere și care au un stil vestimentar elegant, iar cel de-al doilea model este recomandat, mai degrabă, tinerilor, deoarece are un aspect sport. La capitolul specificații, smartwatch-ul Gear S3 Frontier are un procesor dual-core Exynos 7270 de 1GHz, memorie RAM de 768 de MB, memorie internă de 4 GB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, o baterie de 380 de mAh și folosește sistemul de operare Tizen 2.3.2. Acest ceas se poate conecta prin Bluetooth la telefoanele care rulează Android 4.4+ sau iOS 9+. Marea schimbare la acest dispozitiv este inelul rotativ, care te face să uiți că ceasul vine cu un display touchscreen. Dacă te-ai decizi că vrei acest ceas inteligent pentru a-l face cadou, trebuie să știi că prețurile se învârt în jurul sumei de 1500 de lei.

Ochelari VR Samsung Gear

Pentru pasionați de realitatea virtuală, ochelarii VR Samsung Gear sunt un cadou excelent. Acest dispozitiv poate fi folosit la jocuri video sau doar pentru simplul amuzament al utilizatorului. Realizat împreună cu Oculus, acest dispozitiv este compatibil cu toate telefoanele care folosesc Android Lollipop 5.0 sau versiuni mai noi. Dispozitivul prezintă o multitudine de senzori integrați, prin intermediul cărora utilizatorul va primi imaginea filtrată prin două lentile ce au rolul de mărire a câmpului vizual, astfel încât utilizatorul să se bucure de o experiență completă. Acești ochelari inteligenți îți oferă peste 800 de aplicații, prin intermediul cărora poți să te bucuri de experiența VR. Prețul unui astfel de dispozitiv este în jur de 500 de lei.

Așadar, dacă nu ai găsit încă cadoul ideal, Samsung îți propune trei variante de cadouri care pot satisface aproape orice dorință. În funcție de bugetul de care dispui, poți opta pentru un smartphone de ultimă generație, un ceas inteligent cu un design remarcabil sau poți alege ochelarii VR care îți vor oferi o experiență unică.