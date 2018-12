Femei si barbati, deopotriva, apreciaza sa primeasca in dar cadouri cu un design deosebit, insa dincolo de toate, utile. Accesoriile si, in mod special gentile din piele naturala, nu ar trebui sa lipseasca de pe lista cu idei de cadouri pentru Craciun.

Genti din piele naturala pentru femei care iubesc luxul

Aceasta categorie include o diversitate de modele de genti din piele naturala, in sine, idei de cadouri de Craciun fabuloase:

Genti business de dama din piele naturala

Orice model din categoria genti piele business de dama poate fi un cadou inspirat pentru business woman, femeia lider, in mod continuu angajata in proiecte noi, care se va bucura sa primeasca un dar functional cu un design deosebit.

Un exemplu potrivit este cel al gentii Tuscany Leather, TL Smart, din piele naturala, de culoare coniac, accesorizata astfel incat sa poata fi atasata de manerele deschise ale unui troller. In servieta de dama din piele naturala incap chiar si dosare informat A4. Cureaua de umar este detasabila si ajustabila astfel incat sa poata fi utilizata in diverse ipostaze.

Un alt model potrivit pentru office si, in general, pentru tinute smart-casual este geanta de umar tote Tuscany Leather, Olimpia, din piele naturala purple. Face parte din colectia de genti din piele naturala de dama, Italia, si este deopotriva functionala si deosebita – culoarea mov, va pune in evidenta orice tinuta.

Nu in ultimul rand, unei femei pentru care este foarte importanta cariera, ii este potrivit un cadou de Craciun materializat intr-o geanta pentru laptop, din piele naturala. Servieta laptop Tuscany Leather, Prato, din piele rosie, este o optiune sofisticata si utila, in acelasi timp.

Rucsacurile din piele naturala: genti potrivite pentru o femeie activa

Rucsacurile sunt fara indoiala cele mai potrivite genti pentru femeile active. Un rucsac din piele naturala, este un accesoriu cool, pe care il pot purta femeile de orice varsta si poate sa accesorizeze in mod special tinute sport sau smart-casual.

Modelul Tuscany Leather Hanoi, din piele, culoare coniac, de exemplu, este un rucsac de dama casual care poate fi un dar inspirat de Craciun pentru o femeie tanara, continuu in miscare. Tuscany Leather Purple din piele naturala saffiano este pe de alta parte un rucsac potrivit femeilor de orice varsta care iubesc sa calatoreasca. Si nu in ultimul rand, rucsacul Tuscany Leather, rosu, din piele naturala saffiano, este un rucsac de dama elegant, care poate accesoriza optim inclusiv tinute office.

Genti din piele naturala pentru barbati

De fapt, este vorba despre genti care pot fi oferite cadou de Craciun barbatilor care nu privesc cu superficialitate modul in care isi accesorizeaza tinutele. De regula, astfel de barbati poarta genti business, categorie ce include serviete de barbati din piele naturala, genti de umar sau genti pentru laptopuri.

Modelele de genti piele, barbati, business Tuscany Leather sunt absolut spectaculoase. De exemplu, servieta multi-compartiment Tuscany Leather din piele naturala, de culoare maro inchis, inclusa in colectie sub numele de Mantova, face parte dintre modelele de serviete de barbati, de lux, functionale si deosebit de atractive prin design. Se pot inchide cu cheie si pot transporta un laptop de 15.6', fiind foarte incapatoare si utilata cu numeroase buzunare interioare multifunctionale.

Un alt model de geanta potrivit pentru un barbat care pretuieste luxul este Tuscany Leather, Urbino, din piele naturala, de culoare maro. Este o geanta de laptop din piele, barbati, lucrata cu atentie la detalii, cu un design modern si foarte incapatoare putand transpporta un laptop de 15.6'.

Un cadou potrivit pentru cei care calatoresc mult este geanta de umar pentru barbati, din piele. Un astfel de model este Tuscany Leather TL Bag, o geanta tip messenger din piele honey. Este prevazuta cu un buzunar pentru carti de vizita, un buzunar pentru smartphone, toc pentru stilou, un buzunar pentru cardul de credit, un buzunar cu fermoar si inca un buzunar multifunctional.

Toate modelele de genti prezentate sunt idei potrivite pentru cadouri de Craciun si nu numai. Acestea provin din colectiile Tuscany Leather, realizate in Italia, si se regasesc in oferta karine.ro, distribuitor autorizat in Romania pentru produsele marca Tuscany Leather. Produsele sunt realizate exclusiv din piele naturala premium, sunt insotite de holograma autentica, saculet de protectie si doi ani garantie.