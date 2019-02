Alegeti o tema

Daca doriti ca dormitorul copilului dvs. sa fie micul lui regat, alegeti o tema care sa-i placa si sa-l bucure. Temele permit camerelor de copii sa devina castele si scene de film, si imbina practicabilitatea cu atractivitatea. Aici este esential sa se implice si copiii, si sa aleaga culorile si temele pe care le prefera. Odata ce veti avea aceasta orientare, alegerea mobilierului va fi usoara si rapida.

A ajunge la un compromis in ceea ce priveste culorile poate fi un pic dificil: probabil ca nu exista nici o modalitate de a convinge un mic fan al capsunilor ca rosu izbitor nu este bun pentru ochi. Daca celui mic ii plac culorile stralucitoare, le puteti folosi in lenjerii de pat si perne, covoare si corpuri de iluminat potrivite. Daca juniorul dvs. iubeste o culoare care nu va place, ganditi-va sa pictati camera intr-un ton neutru si sa adaugati culoarea pe care o vrea copilul la un corp de mobilier. Nu puneti prea mult pret pe potrivirea culorilor si a formelor – camera copilului dvs. este acel loc in care haosul creativ este absolut permis!

Alegerea patului

Cand vine vorba de alegerea unui pat pentru copii, masinile de curse, corturile tipi si paturile de printese sunt foarte populare, dar trebuie sa ne gandim si la caracterul practic. In spatii mici, paturile elevate sunt o modalitate de incredere pentru a mentine lucrurile ordonate si functionale. Daca va ganditi sa cumparati un singur pat standard, asigurati-va ca finisajele sunt non-toxice si potrivite pentru copii. Lemnul masiv este mai bun decat MDF, iar vopselele pe baza de apa sunt sanatoase. Banaby mobila copii ofera paturi cu bariera de protectie, paturi elevate si paturi supraetajate tratate cu vopsea non-toxica de calitate superioara, la preturi accesibile.

Versatilitate pentru longevitate

Copiii cresc, si asta va incurca putin atunci cand trebuie sa cumparati mobilier pentru camera lor. In functie de buget, trebuie sa decideti daca preferati sa platiti o suma mai mare pentru mobilierul care poate fi folosit pentru multi ani. Cealalta alternativa este sa cumparati mobilier in fiecare etapa a cresterii copilului. Aceasta optiune ar putea fi mai buna daca intentionati sa schimbati decorul sau sa va mutati.

Spatiu de depozitare

Mobilierul cu spatiu de depozitare este o prioritate serioasa in camerele pentru copii. Amintiti-va ca cei mici au sute de jucarii, gramezi de imbracaminte, carti, echipamente sportive, jocuri sau proiecte de arta. Copiii devin cu adevarat emotionali cand vine vorba de lucrurile lor, asa ca nu va asteptati sa renunte la o parte din lucrurile lor pentru a elibera spatiul. Prin urmare, ar putea fi momentul potrivit sa va ganditi la dulapuri mari, comode multiple si sertare sub pat.

Concluzie

Cea mai importanta regula atunci cand decorati camera pentru copii este aceea de a echilibra functionalitatea cu aspectul personalizat. Decorarea camerei va depinde de creativitate si de buget, dar trebuie sa semene cu stilul copiilor si sa ii bucure. Bucuria vine imediat dupa functionalitate. Un copil petrece foarte mult timp in camera, unde isi desfasoara cele mai importante activitati. Prin urmare, trebuie sa va asigurati ca se va simti confortabil si motivat.

Cu toate acestea, nimic nu merita cu adevarat efortul daca nu exista siguranta. Incercati sa preziceti orice risc, si sa cumparati mobilier care sa impiedice riscurile. Practic, inseamna ca nu exista colturi, nu exista muchii ascutite si nu exista obiecte grele. Piesele de mobilier care indeplinesc aceste reguli, si multe alte articole utile, pot fi gasite in magazinul online Banaby.ro.