Intotdeauna in tema cu evolutia si tendintele inregistrate in Online, Agentia de Marketing Digital SEO Cupcake te pune la curent cu un subiect care, cu siguranta, iti va starni interesul. Ne aflam in ultima luna a acestui an, asa ca ar fi interesant de descoperit ce cauta oamenii pe Internet, dar si care sunt subiectele care au inregistrat cele mai multe click-uri in decursul anului 2018!

Vezi AICI care au fost CELE MAI POPULARE topic-uri in GOOGLE in 2018:

Sursa: https://trends.google.com/trends/yis/2018/RO/

Rezultate Bacalaureat

(s-a aflat anul acesta pe primul loc in preferintele utilizatorilor online)

Rezultate Evaluare Nationala eMag Black Friday Campionatul Mondial Simona Halep

Ierarhia de mai sus n-ar trebui sa surprinda pe nimeni avand in vedere ultimele evenimente, dar si modalitatea prin intermediul carora topic-urile de mai sus au fost raspandite in Online si Media.

De asemenea, pentru ca ar fi interesant de aflat care au fost subiectele cel mai intens accesate in functie de tematica, mai jos, putem arunca o privire rapida pe evenimentele sportive, filmele ori piesele care au prins cel mai bine la public in acest an.

La categoria EVENIMENTE SPORTIVE:

Campionatul Mondial de Fotbal Australian Open Wimbledon US Open Indian Wells

La categoria SHOW-URI TV:

Exatlon Insula Iubirii Asia Express Chefi la cutite Cerbul de aur

La categoria FILME:

Fifty Shades Freed The nun Venom Bohemian Rhapsody Deadpool 2

La categoria VERSURI:

Perfect versuri (Ed Sheeran – Perfect) Panamera versuri (Lino Golden – Panamera) Djadja versuri (Aya Nakamura – Djadja) Danseaza amandoi versuri (Nicole Cherry – Danseaza amandoi) Prefer versuri (Guz – Prefer)

La categoria RETETE:

Tiramisu reteta originala Guacamole reteta Spaghete carbonara reteta Socata reteta traditionala Mamaliga reteta

La categoria SMARTPHONE-URI:

iPhone XS Huawei Mate 20 Pro iPhone X Huawei P20 Samsung S9

La categoria CE ESTE:

Ce este bitcoin Ce este curentul electric Ce este pe 24 ianuarie Ce este imunoglobulina Ce este pesta porcina

La categoria DIETE: