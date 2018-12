Reprezentativa Albionului a reușit să ajungă până în semifinalele CM 2018, acolo unde a fost eliminată de Croația (2-1, golul victoriei marcat de Mandzukic în prelungiri). Cum cei mai importanți componenți ai lotului cu care selecționerul Gareth Southgate a fost foarte aproape să joace finala Cupei Mondiale evoluează în Premier League, nu este de mirare că cele 4 echipe britanice ce au evoluat în grupele UCL, încheiate miercuri seara, s-au calificat ,,in corpore în optimile celei mai importante competiții fotbalistice intercluburi din Europa.

Tottenham – calificare miraculoasă

Înainte de ultimele meciuri din Grupa B, Barcelona era deja câștigătoarea grupei iar Tottenham era pe 2, la egalitate de puncte cu Inter, însă cu mai multe goluri înscrise. Prin urmare, misiunea lui Kane and co. nu era deloc simplă marți seara. În timp ce ei jucau pe terenul Barcelonei, Inter avea meci chiar la Milano, cu PSV, formație ce părea victimă sigură deoarece obținuse un singur punct în primele 5 partide. Deși nu avea cum să mai piardă locul 1 în grupă, Barcelona și-a respectat blazonul, înscriind rapid în poarta lui Tottenham (min. 7) iar britanicii au avut nevoie de 85 de minute pentru a marca golul egalizator, cel care avea să îi trimită (nesperat) în primăvara UCL. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă Inter Milano nu ar fi jucat inexplicabil de prost, reușind doar un egal (și acesta obținut în ultimele 20 de minute de joc) în fața unei echipe ce nu mai avea nimic de câștigat. Pe cât de mare a fost bucuria în rândul britanicilor, pe atât de neagră a fost seara italienilor, dar și a pariorilor, deoarece cota 1.40 cu care era creditată Inter înainte de meciul de la Milano a fost cea mai populară propunere pe majoritatea site-urilor specializate în Ponturi Bune – Predicții Pariuri Sportive din Europa.

Liverpool – Salah și Alisson au făcut diferența

În grupa C era clar încă de la început că lupta pentru primele două locuri va fi aprigă, însă cu ,,ajutorul Stelei Roșii Belgrad, PSG, Liverpool și Napoli au ajuns în ultima etapă fără că vreuna dintre ele să fie sigură de calificare. Totuși, parizienii erau la mâna lor. Un succes la Belgrad le asigura calificarea, iar acesta nu s-a lăsat deloc așteptat. În celalat meci al grupei, Liverpool, susținută de un public fantastic (This is Anfield…), avea nevoie de o victorie cu 1-0 sau la două goluri diferență în fața lui Napoli, așa că ,,cormoranii au început tare meciul, iar Salah a deschis scorul în minutul 34, golul marcat fiind singurul ce avea să fie înscris într-o partidă în care parcă așteptam ceva mai mult spectacol. Rămâne totuși memorabilă intervenția goalkeeper-ului britanic Alisson, care a reușit să pareze incredibil șutul expediat de Milik în minutul 92 al partidei.

Manchester City – favorită principală la titlu în UCL & Premier League

Neavând un adversar pe măsură în Grupa F, trupa lui Pep Guardiola a trecut ușor peste accidentul suferit în prima partidă, 1-2 cu Lyon chiar pe propriul teren, câștigând grupa lejer, la 5 puncte distanță de Lyon și cu un golaveraj excelent (+10).

Manchester United – a câștigat doar jumătate din cele 6 partide din grupă

Calificate deja în optimi înainte de partidele de miercuri seara, Juventus și Manchester United nu au reușit să se mobilizeze în partidele jucate în deplasare la Young Boys, respectiv Valencia, ambele pierzând cu 2-1 în compania unor adversari care nu puteau să mai schimbe poziția în grupă indiferent de rezultatul partidelor.

Au trecut mai bine de 6 ani de la ultimul succes al britanicilor în Liga Campionilor

Ultimul trofeu Uefa Champions League a fost adus în Anglia de Chelsea, în 2012, trupa lui Abramovici (absentă în acest an din competiție) reușind să învingă în finală Bayern Munchen, chiar pe Allianz Arena. Interesant este faptul că fotbalul german a reușit să se ,,răzbune în anul următor (2013), ducând în finala de pe Wembley două echipe, Bayern Munchen și Borussia Dortmund. Pentru următorii 5 ani, trofeul a luat drumul Spaniei (de 4 ori la Madrid și o dată la Barcelona).