Însă pentru a fi siguri că prima lor experiență cu acest sport este una cât mai potrivită, este recomandat să aplați la bazine de înot și la instructori specializați pentru cursuri inot copii de la 2 ani.

Care sunt principalele avantaje și beneficii ale practicării înotului pentru copii?

Practicarea înotului are multiple avantaje imediate și pe termen lung și aduce numeroase beneficii de sănătate tuturor practicanților. Îl veți deprinde pe cel mic cu un sport complex. De altfel orice copil are nevoie să practice măcar un sport, de la o vârsta foarte fragedă, iar înotul este una dintre cele mai bune alegeri. Înotul va avea efecte pozitive atât asupra stării fizice a celor mici, cât și asupra stării lor psihice și emoționale în general.

Iată câteva beneficii asupra stării de sănătate:

Copilul se va dezvolta fizic armonios

Preveniți riscul de obezitate și anumite boli cardiace

Contribuie la dezvolta masei musculare

Duce la dezvoltarea capacității pulmonare

Ameliorează starea celor care suferă de anumite afecțiuni respiratorii

Contribuie la corectarea anumitor probleme legate de deformarea coloanei vertebrale

Copilul va avea un fizic și o ținută dreaptă și frumoasă.

Beneficiile psihice sunt numeroase. Printre acestea amintim:

Copilul se va dezvolta armonios psihic, se va concentra mai bine și va fi mai atent

Datorită consumului util de energie, copilul va avea o stare emoțională mule mai bună

Copilul se va simți mult mai relaxat

Cel mic va putea interacționa cu alți copii de vârsta sa și va deveni mai sociabil

Va învăța să asculte și să respecte indicații și reguli

Ajută la îmbunătățirea activităților cognitive

Atunci când copilul face ceva și este apreciat și încurajat va avea o stimă de sine mult mai bună.

De ce să dați copilul la cursuri înot de la 2 ani?

Vârsta de 2 ani, ca dea altfel orice vârstă cât mai fragedă, sunt propice pentru începerea unor cursuri de înot. Începerea înotului va ajuta atât la prevenirea, cât și la corectarea unor probleme de sănătate.

Înotul ajută în primul rând la mărirea capacității toracice a copiilor și implicit la reglarea problemelor de respirație.

Prin înot, copiii inspiră aerosoli benefici pentru sistemul lor respirator. Acești aerosoli ajută corpul să mențină un nivel bun de umiditate al sistemului respirator, astfel încât respirația sa fie realizată cat mai ușor.

Dacă aveți un copil care se confrunta cu unele probleme de mobilitate sau ale sistemului osteo-articular, înotul va ajuta la ameliorarea acestora. În scurt timp veți constata că se mișcă mult mai bine și dobândește un fizic plăcut și armonios.

Dacă aveți un copil care are probleme legate de coloana vertebrală, curburi, cifoză, lordoză, aceste cursuri sunt necesare și eficiente pentru a ajuta, treptat, la corectarea acestor imperfecțiuni.

Înotul îmbunătățește încrederea în forțele proprii și aduce o stimă de sine crescută.

Înotul ajuta la menținerea sănătății inimii și a celorlalte organe vitale ale corpului.



Toate acestea ar trebuie să fie motive destul de temeinice pentru a lua cât mai curând o decizie.

Unde puteți începe cursuri de înot pentru copii de la 2 ani?

Initiereinot.com va oferă posibilitatea de a începe cursuri de înot pentru copii de la 2 ani la 3 bazine – Olimpia, Alexandreea si Bery Fitness Spa. Pentru mai multă versatilitate și pentru a putea oferi opțiunea de a alege ceea se potrivește cel mai bine disponibilităților copilului și dorințelor părinților, au fost concepute mai multe tipuri de abonamente. Astfel orice părinte poate găsi varianta optimă, conform posibilităților financiare.

Abonamentele disponibile sunt pentru 4 ședinte, 8 ședinte, 12 ședinte sau, în cazul în care doriți sa va aduceți copiii la înot de cate ori doriți, le puteți achiziționa abonamentul nelimitat. De asemenea, puteți alege și abonamentul individual de 8 ședinte pentru cursuri înot copii, abonament prin care sunt ținute ședințe individuale cu antrenorul.

Deoarece cursurile se adresează copiilor de la 2 ani, în cazul copiilor foarte mici este admisă și prezența părinților în bazinul de înot, atât pentru a-i ajuta sa se acomodeze, cât și pentru a putea face față mai ușor condițiilor de practicare a acestui sport.

Având în vedere că încă de la naștere, atunci când sunt bebeluși, cei mici au reflexul de a înota, copii foarte mici se vor adapta ușor și vor învăța sa înoate uimitor de repede. În plus, Initiereinot.com pune la dispoziție numai instructor răbdători, care au experiență, știu să lucreze cu copiii și cunosc toate detaliile necesare pentru o pregătire adecvată și adaptată a fiecărei etape de învățare.

Pentru mai multe informații, pentru detalii despre abonamente și începere cursuri intrați pe site-ul Initiereinot.com și descoperiți cum cursurile de înot pentru copii de la 2 ani pot deveni o adevărată placere.