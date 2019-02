Nu e necesar sa te plimbi zile intregi prin oras, sa vizionezi o multime de spatii in cautarea locuintei ideale. Hai la targ sa iti gasesti locul perfect!

In zilele de 1,2 si 3 Martie, la Salonul Imobiliar Bucuresti se intampla un targ de martisor mai altfel. Aici, cei care sunt in cautarea unei noi locuinte, vor sa gaseasca un spatiu pentru firma proprie sau pur si simplu sa inchirieze un apartament, sunt asteptati cu oferte colosale. Pare a fi o modalitate perfecta de a-ti petrece weekend-ul, in loc sa strabati orasul in lung si in lat, in cautarea unui spatiu perfect pliabil nevoilor tale. Cei de la ROMCOREZIDENTIAL vor fi aici pentru cei care cauta un apartament intr-o zona linistita, inverzita, intr-o zona ce ofera liniste si siguranta. Fie ca iti doresti o garsoniera in care sa locuiesti singur, fie ca esti in cautare de un spatiu mai amplu, care sa iti satisfaca toate nevoile si dorintele personale in materie de design interior, acesta este locul in care gassti ce iti doresti. Te asteapta oferte bune de pret pentru apartamente noi cu 3 camere in zona Theodor Pallady, in functiile de cerintele si dorintele tale. Ai posibilitatea sa iti personalizezi locuinta, avand la dispozitie o gama foarte variata de materiale si finisaje.

Daca esti dornic sa te muti cat mai repede, s-ar putea sa gasesti varianta perfecta pentru tine, mai repede decat ti-ai imaginat! Targul din cadrul Salonului Imobiliar este prima ocazie pe anul acesta, de a-ti achizitiona prima ta casa, un apartament spatios intr-o zona linistita a orasului sau sa inchiriezi un spatiu care sa iti ofere mai mult confort, fara sa investesti sume uriase. Trebuie sa stii ca anul acesta, in 2019, targul se aseaza pe temelii sanatoase si aduce oferte pe care nu le-ai mai intalnit si preturi corecte, asa cum nu ai fost obisnuit pana acum!

Vrei sa primesti cele mai bune oferte inaintea tuturor? Poti accesa link-ul https://romcorezidential.ro/contact/ , pentru a lua legatura cu cineva care iti va prezenta toate ofertele de pret, in functie de ceea ce ai nevoie. Dar mai bine iti pastrezi toate visele si sperantele pentru zilele targului, unde vei intampina la tot pasul ansambluri rezidentiale, oferte speciale pentru apartamente in blocurile foarte vechi si reabilitate, unde se gasesc apartamente pretioase la preturi extrem de avantajoase, cum nici nu ai visat! Mai mult de atat, este simplu sa primesti o oferta: intinzi bratara, premiti scanarea si imediat primesti ofertele! Simplu, nu? Vino si tu sa iti gasesti locuinta perfecta!

S-r putea sa petreci ceva timp aici, asa ca poti vizita si zona de Lounge, unde te poti delecta cu un pahar de sampanie,note muzicale in clape de pian, demonstratii si nu in ultimul rand, o serie de delicatese care nu te vor lasa sa pleci cu mana goala acasa.

Decizia achizitionarii unei locuinte nu ar trebui sa fie ceva spontan, in graba. De aceea, Targul Imobiliar iti ofera posibilitate sa petreci aici cat mai mult timp, sa te relaxezi, sa beneficiezi de un mediu placut si linistit, care sa te incurajeze sa iei cea mai buna decizie. Fii pe faza, mai e putin pana atunci!