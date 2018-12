Cum pasionatii de tehnologie sunt nenumarati, nu prea ai cum sa ii multumesti pe toti cu darurile de Craciun. Insa noi iti vom oferi cateva idei, numai bune de pus in aplicare daca te grabesti sa comanzi darul perfect.

Iata care sunt:

Manusi pentru touchscreen

Frigul nu ne iarta pe niciunul, iar daca mai si suna telefonul si nu poti renunta rapid la manusile obisnuite, cele pentru touchscreen sunt solutia! Nu doar ca sunt practice si calduroase, dar se dovedesc cadoul de Craciun perfect pentru cei care nu pot sta departe de telefonul mobil.

Daca modelele obisnuite de manusi izoleaza impotriva conductivitatii corpului, cele pentru touchscreen produc conductivitate integrala prin impregnarea lor de catre producatori cu nano-particule de argint, o tehnologie extrem de interesanta si utila. Poti cumpara manusi touchscreen din piele, eventual manusi de tricot, lana, material textil sau cu Velcro.

Folii si huse personalizate pentru smartphone

Sa nu punem la indoiala ca acestea sunt, de departe, cele mai bune cadouri de Craciun. Cati dintre noi nu ne-am scapat telefonul din maini, iar salvarea a venit de la folia de sticla? Sau cati dintre noi nu am fost salvati de pierderea telefonului mobil gratie husei din silicon? Cei de la tamotamo.ro va pot ajuta sa oferiti un cadou practic celor dragi.

Daca aceste lucruri nu iti sunt straine, nici tie si nici cel caruia vrei sa ii faci un astfel de cadou de Craciun, ar fi bine sa iei in considerare cateva aspecte: stilul vestimentar, grija acestuia pentru smartphone, necesitatea unei protectii ridicate.

Indiferent ca husele de telefoane pentru iphone sunt realizate din plastic, silicion, sticla sau orice alt material, protectia telefonului are prioritate in fata esteticii. De obicei, husele de telefon mai voluminoase ofera un grad mai ridicat de protectie telefonului mobil la impactul cu solul.

Daca vrei sa oferi o husa de telefon unei persoane pasiionate de moda, ai la dispozitie mii de culori si stiluri realizate din silicon, plastic sau chiar din lemn, care asigura o protectie usoara a dispozitivului. Aici pot fi incadrate modelele de huse de telefoane de tip portofel, unde se poate tine atat telefonul, cat si banii sau cardurile.

In ceea ce priveste foliile de telefoane, cu totii avem nevoie de una. Mai ales daca persoana careia vrei sa i-o oferi este pasionata de adrenalina si sporturi extreme sau mai mult decat neglijent cu telefonul sau, chiar daca este cel mai recent lansat model.

Cele mai populare accesorii din acest domeniu sunt confectionate dintr-un material plastic foarte subtire, flexibil, sau chiar din sticla – ce ofera un grad de protectie mult mai ridicat si nu ingreuneaza deloc capacitatea originala de functionare a touch screen-ului.

Gadgeturi de telefoane pentru uituci

Stiai ca pe piata se gasesc si diferite accesorii care te atentioneaza atunci cand esti prea departe de telefonul mobil? Acest gadget seamana cu un breloc si functioneaza cu o aplicatie gratuita, pe care o poti descarca din AppStore sau Google Store, iar cand ii apesi butonul Find' telefonul va incepe sa sune.

In plus, poti stabili si un cerc de prieteni, iar in cazul in care te simti amenintat, fiecare dintre ei va primi o alerta cu locatia in care esti pe mai multe telefoane selectate. Acest gadget este deosebit de util nu doar cand iti uiti sau pierzi telefonul, ci si cand acesta iti este furat.

Bateria externa

Ai putea crede ca nu iti este necesara, mai ales daca ai ultimul model de smartphone. Dar sa fim seriosi, de cate ori nu ti s-a intamplat sa te joci peste masura, apoi sa ti se inchida telefonul cand aveai cea mai mare nevoie?

Pe piata vei gasi o gama larga de baterii externe, de la cele slim, la cele mai voluminoase, ce pot incarca pana la 3-4 device-uri sau au si o lanterna incorporata. Asa ca, daca stii pe cineva care isi foloseste peste masura smartphone-ul, bateria externa este un bun cadou de Craciun.

Boxe bluetooth

Cine nu apreciaza muzica buna in momentele de relaxare? Si doar nu vei merge pretutindeni cu laptopul dupa tine, doar-doar sa te bucuri de hit-urile artistilor preferati. Pentru cei care se bucura la maximum de muzica, dar apreciaza si functionalitatea, o boxa bluetooth portabila este cadoul ideal pentru Craciun.

Multe dintre aceste accesorii pot fi folosite si la dus, pe ploaie sau in conditii de umiditate excesiva, fara a fi deteriorate. Si cum de Sarbatori reducerile sunt in toi, cu siguranta vei gasi o boxa bluetooth moderna, estetica si profesionala, la un pret avantajos.

Suporturi de telefoane pentru birou si pentru masina

Indiferent daca isi foloseste telefonul pentru a naviga pe retelele sociale sau pentru a viziona filmulete, un suport pentru telefon este un cadou practic, chiar si de acest Craciun. Acestea il ajuta pe utilizator sa ramana multitasking, iar multe dintre ele vin si cu tehnologie de incarcare wireless.

In cazul in care este mereu pe drumuri, insa nu poate renunta la smartphone nici cand sofeaza, un suport de telefon pentru masina ii va mentine atentia la drum si nici nu va lua amenzi de circulatie. In plus, in momentul in care se foloseste caracteristica GPS a telefonului, un suport pentru dispozitiv mobil permite utilizatorului sa vizualizeze mai bine traseul pe care il urmeaza.