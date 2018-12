Iata ce trebuie sa faci in luna decembrie pentru a te asigura ca ai parte de cele mai frumoase si linistite sarbatori de iarna!

Reevalueaza aspectele ce tin de amenajarea locuintei

Daca urmeaza sa ai invitati in aceasta perioada, nu numai decorul va fi cel care atrage atentia, ci si aspectul general al locuintei. Din acest motiv, ar trebui sa te asiguri ca toate lucrurile sunt bine puse la punct, astfel incat atat tu, cat si musafirii tai sa va simtiti confortabil si sa aveti parte de momente de poveste iarna aceasta. Incepe prin a pune la punct aspectele minuscule, dar importante, care stirbesc din frumusetea si atmosfera imaginii vizuale a decorului sublim la care te-ai gandit.

Un bun exemplu in acest sens il constituie elementele de finisaj. Ai grija ca inainte sa te pregatesti de Craciun si sa decorezi locuinta asa cum se cuvinte, sa iei in calcul aceste aspecte. Inlocuieste bucata aceea de parchet care a fost zgariata sau patata de-a lungul timpului, repara ferestrele si usile care nu se mai inchid bine sau care nu sunt intr-o stare tocmai buna. Daca timpul si bugetul iti permit sa faci toate aceste demersuri, ai putea, de exemplu sa inlocuiesti usile vechi cu usi glisante, intrucat acestea ofera un aspect modern si sunt mult mai practice. In plus, gandeste-te ca aceasta investitie va fi benefica pentru viitor si va fi mult mai bine sa profiti acum de banii pe care i-ai strans, pentru ca dupa sarbatori, in mod cert resursele tale financiare vor fi mult mai reduse.

Ia toate masurile necesare pentru asigurarea bunastrarii si a confortului propriu

Daca, dimpotriva, ai planuit sa iti petreci sarbatorile de iarna in afara tarii, ar trebui, pe langa lucrurile ce tin de organizare si pregatire a bagajului de calatorie, sa ai in vedere si achizitionarea unui serviciu de asigurari medicale pentru concedii, astfel incat sa te asiguri ca, si in cazurile mai putin fericite, in care lucrurile nu vor merge asa cum ai sperat sau cum ai planificat, sa elimini de pe lista un motiv in plus de stres si griji. Aceasta optiune este cu atat mai benefica cu cat esti pasionat de sporturile de sezon si vrei sa te distrezi pe cinste iarna aceasta. O asigurare te va scapa de costurile implicate de eventualele accidentari, ca tu sa iti poti folosi bugetul de vacanta pe lucrurile preconizate.

Fii mai bun si mai pozitiv

Daca pana acum te-ai ingrijit de aspectele de tin de partea de exterior, de latura tehnica sau de toate demersurile necesare, in functie de modul si locul in care urmeaza sa iti petreci sarbatorile de iarna, este momentul ca in final sa nu uiti sa pui accent si pe tine, pe trairile tale launtrice. Decembrie este luna cadourilor, dar si sezonul in care oamenii sunt mai buni, mai caldurosi in relatiile cu cei din jur si empatizeaza mai mult la anumite aspecte si probleme ale vietii de zi cu zi. Este important ca inainte de incheierea anului, sa patrunzi cu incredere, optimism in anul ce va sa vina si sa lasi in urma toate momentele care au avut un impact nu tocmai pozitiv asupra ta. Iertarea, bunatatea si marinimia sunt cele trei cuvinte care ar trebui sa defineasca aceasta perioada.

Asadar, acestea sunt cele mai importante aspecte ce tin de exterior, dar si de propria persoana pe care ar trebui sa le pui in aplicare daca iti doresti sa ai parte de sarbatori de poveste, linistite si incarcate de dragoste si armonie!