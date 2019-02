Alegerea ceasului se face cu deosebita atentie, astfel incat aceasta sa rezoneze cu personalitatea si stilul tau si, inainte de toate, sa iti placa tie. Totusi, avand in vedere optiunile numeroase de care dispui, menite sa satisfaca gusturi si buzunare din cele mai diverse, iti vei da seama ca lucrurile sunt mai complicate decat par. Atunci cand vei ajunge in situatia asta, aminteste-ti ca faci o investitie pe temern lung. Din acest motiv, orienteaza-te catre un brand care produce exclusiv ceasuri si nu o firma de imbracaminte, care promoveaza si o linie cu accesorii de acest tip, chiar daca aceasta din urma este mai cunoscuta. Experienta celor care s-au specializat in fabricarea ceasurilor dicteaza calitatea acestora, spre deosebire de restul firmelor, care produc simple accesorii fashion.

Un nume care a castigat aprecierea publicului la scara larga este Fossil, prin calitatea si diversitatea pe care o ofera. Astfel, sunt alegerea constanta aceste ceasuri Fossil a celor cu exigente inalte legate de imaginea lor, a celor care au inteles ca detaliile fac diferenta dintre o tinuta reusita si una sortita esecului.

Ceasul barbatesc clasic

Este de regula optiunea barbatilor eleganti, care pun mare accent pe felul in care se prezinta in societate. Astfel de ceasuri barbatesti se potrivesc indesobi domnilor care investesc in imaginea lor, mizand mereu pe bun gust si finete. Materialul din care este realizata cureaua de la ceas poate fi considerand un etalon al elegantei, flatand in egala masura look-ul obtinut. De asemenea, si culoarea, desi aparent banala, are puterea de a decide daca un outfit este sau nu de succes.

Ceasul barabatesc sport

Este unul dintre cele mai populare modele. Desigur, nu trebuie sa faci sport de performanta pentru a avea o atractie speciala pentru un astfel de stil. De fapt, ceasurile de acest tip au fost introduse in clasa sport datorita design-ulului lor, cu accente casual, care le face sa fie usor de integrat in tinutele lejere, de zi cu zi. Cu alte cuvinte, gama de ceasuri barbatesti se adreseaza reprezentantilor masculini practici si nonconformisti, cu un stil de viata activ si pregatiti mereu de noi provocari.

Ceasul barbatesc cu design complex

Este un model destinat exclusiv colectionarilor care au dezvoltat o pasiune aparte pentru astfel de accesorii. Este vorba despre ceasuri cu design sofisticat, daca nu chiar extravagant, menite a fi purtate in cadrul unor evenimente speciale. Cat priveste pretul lor, acestea depaseste de regula media obisnuita. Un lucru este cert – orice barbat s-ar simti magulit sa poarte un astfel de cas, care reprezinta biletul spre o aparitie de indiviat.

Pe bestwatch.ro gasesc cei interesati o gama variata de ceasuri barbatesti, provenind de la producatori cunoscuti pe aceasta nisa si purtand emblema calitatii.