(Publicitate) Cumparaturile avantajoase inca nu au luat sfarsit. Si voua va plac lichidarile de stoc?

Privind lucrurile din perspectiva cumparatorului, cu totii suntem incantati cand intram in magazinul preferat si constatam ca au anuntat reduceri importante sau lichidari de stoc. Nu exista satisfactie mai mare pentru un client ca atunci cand are pregatita o suma de bani pentru cumparaturi si constata ca isi poate achizitiona mult mai multe lucruri decat se astepta initial. Cu toate acestea, putini stiu ca vanatoarea de reduceri nu se face la intamplare. Teoretic, ar trebui sa urmariti ciclul de vanzare al magazinelor preferate pentru a descoperi mereu cel mai bun pret pentru orice obiect de imbracaminte, incaltaminte sau accesorii pe care vi le doriti. Orice magazin isi doreste sa aiba rafturile pline de marfa, dar primesc atat de des produse noi incat, in cele din urma, marfa care nu se vinde destul de rapid trebuie sa fie pusa intr-un fel in evidenta pentru a se vinde. Aici trebuie sa intervii tu, ca si client care vaneaza reducerile si lichidari de stoc.

Daca ajungeti sa stiti cand sunt perioadele de reduceri in magazinele voastre preferate, puteti decide daca doriti sa asteptati sa cumparati la preturi ieftine sau credeti ca merita sa cumparati la pretul initial. De exemplu, cand vine vorba despre reduceri de sezon, va trebui sa fiti atenti la sfarsitul fiecarui sezon: finalul verii si finalul iernii. De obicei, acestea sunt cele doua mari perioade de lichidari de stoc haine si lichidari de stoc incaltaminte. Daca esti in cautare de lichidari de stoc electronice, atunci trebuie sa fii atent in perioada de Black Friday. Daca sunteti pasionati de parfumuri, trebuie sa stiti ca unele magazine dau, de asemenea, startul la lichidari de stoc parfumuri la finalul sezoanelor vara-iarna, mizand pe faptul ca parfumurile mai dulci se preteaza mai mult iarna, iar cele fresh in timpul verii.

Cand vine vorba de magazinele online, veti constata ca unele dintre ele au sectiuni speciale dedicate lichidarilor de stoc, iar altele isi anunta acest tip de reduceri prin bannere promotionale.

Exista insa si o tactica mai inteleapta de a beneficia permanent de produsele preferate la reduceri. Datorita portalului Kuplio.ro puteti cumpara pe parcursul intregului an din categoria speciala Lichidari de stoc, unde veti gasi reduceri la haine, incaltaminte, parfumuri, bijuterii, mobila sau electrocasnice.

Kuplio.ro este cel mai mare portal de cupoane si coduri de reducere din Romania, care aduna intr-un singur loc, in mod constant, promotii din magazinele online si magazine fizice romanesti si nu numai. Zilnic, pe portal, sunt adaugate peste 50 de cupoane de reduceri noi, pentru cumparaturi cat mai avantajoase in magazinele voastre preferate. Pagina este impartita in sectiuni tematice, care ofera o multime de reduceri, cupoane de reducere, coduri de reducere in peste 500 magazine online romanesti, dar si internationale, precum si pliante speciale pentru cumparaturi cat mai convenabile in magazinele fizice.