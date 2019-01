Pentru ca ne dorim ca sufrageria noastra sa corespunda cat mai mult nevoilor personale, dar sa ne si incante ochiul intr-un mod placut, ne-am gandit ca ti-ar prinde bine cateva recomandari pentru a face cele mai inspirate alegeri in ceea ce priveste elementele de mobilier alese.

Dupa cum ii spune si denumirea, rolul camerei de zi este de a servi drept spatiu de destindere, relaxare si conversatie, insa daca amplasarea pieselor de mobilier nu raspunde acestor nevoi, exista sansa de a o gafa. Incercati sa adoptati un stil propriu, chiar daca acesta poate fi unul clasic sau minimalist si oferiti incaperii sentimentul de acasa' pe care ar trebui sa il regasiti de fiecare data cand ajungeti in acest spatiu.

Alegeti o tema sau un stil specific

Fie ca este retro, modern, vintage sau minimalist, porniti de la un singur stil care sa va evidentieze cat mai bine personalitatea si care sa va faca sa va simtiti confortabil in spatiul creat. Indiferent de stilul ales, simetria si coerenta trebuie sa domine camera, iar culorile trebuie sa rezoneze gusturilor, obiceiurilor sau pasiunilor voastre.

Canapelele trebuie sa fie obiectul de mobilier aflat in centrul atentiei. Asadar, nu trebuie sa iti fie teama sa alegi un model mai nonconformist pentru ca vei avea de castigat cu siguranta.

Designul si culoarea acesteia trebuie sa fie in concordanta cu stilul de amenajare al intregii locuinte. Daca esti adeptul produselor traditionale, poti opta pentru o canapea din piele de culoare inchisa, insa daca iti plac alegerile mai indraznete, poti alege o canapea extravaganta, in nuante mai puternice.

Pentru incaperile mai putin spatioase, recomandarea noastra este sa inlocuiesti clasica masa traditionala mare si sa alegi o masa neconventionala mai mica. Astfel, vei crea efectul de spatiu mai mare si mai aerisit.

Lasa impresia de spatiu si opteaza pentru o oglinda pe care sa o asezi deasupra canapelei, astfel vei avea impresia ca vezi prin perete, iar camera va parea mult mai mare.

Oglinzile de mari dimensiuni in camerele de zi sunt elemente obligatorii pentru ca actioneaza sub forma de usi' sau ferestre', asadar este in avantajul tau sa le folosesti pentru decorarea livingului.

Nu uitati de importanta luminii

Camerele de zi pot fi puse in evidenta cu ajutorul lampilor de iluminat asezate pe laturile canapelei. Se spune ca lumina potrivita iti poate influenta foarte mult dispozitia sau starea de spirit, asadar nu uita sa alegi lampile potrivite. Este recomandat sa aveti un corp de iluminat potrivit pentru fiecare activitate in parte: unul pentru lectura, unul pentru reuniuni, unul pentru televizor etc.

Inviorati-va camera prin plante si flori de apartament

Pentru a da un aer fresh intregii incaperi, cumparati flori sau plante care sa confere un sentiment de prospetime si sa invioreze camera.

Nu ignorati locul destinat cartilor

Iubitorii de lectura si nu numai stiu foarte bine faptul ca ele ofera o caldura deosebita fiecarui spatiu, adaugand un plus de personalitate. Asadar… aranjati-le si asezati-le frumos intr-o vitrina potrivita si incapatoare!

Magazinul de mobila Naturlich vine in sprijinul tau si iti ofera produse de mobilier de calitate, toate cu un design deosebit, modern sau clasic, pentru toate gusturile.