Daca vrei sa-ti atragi partenerul in mrejele seductiei, transformandu-te intr-o veritabila femme fatale, este recomandat ca atunci cand imbraci un corset seducator, o pereche de chiloti din voal sau un sutien din dantela sa ai pregatite si cateva tehnici de seductie, pe langa recuzita, pe care sa le pui in aplicare pentru a-i infierbanta simturile si instinctele.

Descopera, in cele ce urmeaza, cateva indicatii incitante pentru noptile fierbinti in care alegi sa porti lenjerie sexy pentru partenerul tau:

Surprinde-l!

Multe cupluri fac greseala de a-si planui partidele amoroase. Totul incepe in forta, cu teasing verbal si promisiuni marete ,,pentru diseara, dar se termina printr-o amagire frustranta. Dupa o zi lunga, de cele mai multe ori, barbatii ajung acasa prea obositi pentru a se mai ,,ocupa de partenerele lor si a le oferi placerea mult asteptata de catre acestea. Asadar, daca vrei sa-ti ispitesti sotul sau iubitul in dormitor, ia-l prin surprindere! Poarta lenjerie sexy aleasa cu grija, dar nu-l anunta in prealabil. Spre exemplu, asteapta-l intinsa lasciv intre asternuturi, intr-o lenjerie sexy indrazneata, fix atunci cand el ajunge acasa cu gandul de a se arunca direct in pat si a dormi. Cu siguranta il vei starni pe loc – iar psihologic vorbind, o asemenea surpriza va avea un efect exploziv asupra apetitului sau sexual, incat va prinde brusc chef si energie…

Fa-i jocul!

Tu esti actrita principala, dar el este regizorul. Deseori, barbatilor le place aceasta abordare. Asa ca lasa-l pe el sa te dezbrace treptat, atat din priviri, cat si faptic. Cu alte cuvinte, nu te grabi sa-ti dai jos textila de una singura! Ramai imbracata in lenjerie sexy atat timp cat partenerul tau se arata incitat de ceea ce vede, pana cand acesta va exploda de nerabdare si o va smulge de pe tine ca un animal feroce. Sau, dimpotriva, o lenjerie sexy poate contribui extrem de mult la un preludiu ca la carte – situatie in care el te va adulmeca centimetru cu centimetru, muscand chiar din chilotii tai si dezbracandu-te pe rand, usor si senzual, de fiecare piesa vestimentara in parte. Asadar, nu strica momentul! Lasa-l pe el sa preia controlul si sa aleaga intre ,,atac sau preludiu.

Fa-ti de cap!

… Astfel incat sa il innebunesti de-a dreptul. Iar aici intervine atitudinea: cu cat vei indrazni mai mult sa experimentezi tot ce-ti trece prin cap, cu atat mai mult iti vei satisface partenerul in dormitor. Altfel spus, lasa rusinea la usa! Desi multe femei sunt tentate sa opteze mai degraba pentru un chemise romantic sau un babydoll delicat in materie de lenjerie sexy, un barbat intotdeauna se va arata mult mai atras de un bodystocking irezistibil sau accesorii pentru sani care sa te transforme intr-o fata obraznica.