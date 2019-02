Istoria scaunelor de bar

Daca te-ai gandit deja cum vrei sa arate bucataria ori pur si simplu iti doresti sa amenajezi o zona de bar, atunci prima etapa a amenajarii consta in alegerea scaunelor pentru bar. Specialistii in amenajari interioare recomanda ca intotdeauna sa tii cont de cateva detalii tehnice si stilistice pentru a nu da gres din punct de vedere al design-ului si bineinteles al confortului.

Scaunele de bucatarie sunt un obiect de mobilier practic si care se adapteaza indiferent de spatiu ori stil de amenajare deoarece sunt disponibile intr-o gama variata de marimi, forme, culori, etc. Insa, cum au aparut scaunele pentru bar?

O mica istorie a scaunelor de bar

Din anul 3000 inainte de Hristos si pana acum s-au realizat aproximativ 40 de stiluri diferite de scaune. Utilitatea lor este diferita, astfel ca putem gasi scaune pentru terasa, pentru locuinta, scaune pentru restaurant sau club, scaune pentru masaj, etc. Cu toate acestea, cand a fost creat, scaunul nu a fost o simpla piesa de mobilier, ci o piesa de arta si de colectie. Epoca medievala ne-a prezentat pentru prima data scaunele din lemn, scaunele tapitate cu material sau cu diferite elemente geometrice ori religioase care reflectau pozitia sociala a individului.

Epoca Renascentista a adus in prim plan scaunele cu picioare inalte, scaunele masive si scaunele cu baldachin, modele care aduceau un aer distinct in orice incapere. Aceste modele de scaune erau trecute in categoria scaunelor elegante, tapitate cu materiale scumpe precum dantela, stofa, satin si erau corelate cu opulenta, respectiv cu rangul social al nobilimii.

Secolul XX vine deja cu primele schimbari de infatisare, iar scaunele pentru locuinta devin piesele cele mai importante de mobilier. De acum, scaunele incep sa prinda forme definitorii, iar confortul ergonomic este primul criteriu pe care trebuie sa il ofere.

Secolul XXI cunoaste deja o gama variata de modele de scaune. Materialele de confectionare sunt diverse, de la lemn, aluminiu pana la scaune din plastic sau sticla. Scaunele se gasesc acum in orice local public, terasa, gradina de vara sau proprietate privata, iar designerii se reinventeaza cu fiecare colectie lansata. Potrivite pentru orice camera, poti opta pentru scaune de bar, scaune inalte, scaune cu spatar, scaune tapitate cu burete ori scaune care se ajusteaza in functie de inaltime.

Top 5 avantaje pentru scaunele de bar

Sunt compacte. Scaunele de bar sunt ideale pentru orice spatiu. Nu ocupa mult loc si se adapteaza atat bucatariilor mici, cat si unui spatiu complex;

Infrumuseteaza incaperea. Indiferent ca sunt alese drept scaune pentru bucatarie sau scaune pentru living in zona de dinig, scaunele de bar au un design unic si creeaza o atmosfera placuta;

Sunt confortabile. Scaunele de bar ofera un grad sporit de confort deoarece sunt confectionate din materiale de calitate;

Sunt disponibile intr-o gama variata de modele, culori, forme, stiluri si materiale.

Modele de scaune de bar potrivite pentru orice bucatarie

Principala caracteristica a scaunelor de bar este de a oferi un loc confortabil si primitor pentru toti membrii familiei si nu numai. Sunt piese de mobilier esentiale fie ca vorbim despre amenajarea unui living open space sau a unei bucatarii de dimensiuni reduse. Iata si cateva modele de scaune de bar moderne care se adapteaza in orice stil de amenajare ales:

Scaune de bar cu spatar inalt. Sunt modele confortabile de scaune ideale pentru o insula de bucatarie sau pentru un bar amenajat in zona de dining. Au inaltimea reglabila, iar sezutul moale si rezistent.

Scaune de bar cu spatar jos. Este un model de scaun care se incadreaza in orice tip de bar datorita materialelor variate din care a fost fabricat. Sezutul scaunului este unul minimal, din plastic.

Scaun de bar fara spatar. Cu un sezut in forma circulara, scaunul fara spatar are, de regula, un blat din lemn buretat si este acoperit de o tapiterie din diferite materiale: piele ecologica, stofa, catifea, etc.

Scaune de bar cu brate. Este modelul de scaun de bar cel mai confortabil, cu un design rotund care permite un suport pentru brate. De asemenea, dimensiunile scaunului de bar cu brate sunt mai generoase fata de alte modele de scaune.

Ghid de cumparare: Criterii pentru alegerea unui scaun de bar

Pentru a te asigura ca faci alegerea corecta, un scaun de bar trebuie sa indeplineasca mai mult cerinte. Pe cele mai importante le enumaram mai jos:

Inaltimea scaunului . Pentru o inaltime corespunzatoare vei avea de masurat inaltimea de la podea pana la partea inferioara a blatului de bar ori a mesei;

Pentru scaunele de bar exista trei inaltimi de baza:

58 cm – 71 cm inaltime scaune, 88 cm – 96 cm inaltime pentru blat – cel mai intalnit tip de scaun de bar;

73 cm – 81 cm inaltime scaune, 104 – 109 inaltime pentru bar – scaun de bar inalt folosit de regula pentru mesele inalte din cafenele;

82 – 91 cm inaltime scaune, 111 cm – 119 cm inaltime pentru bar.

Diametrul sezutului. Diametrul poate fi de 38 cm, 43 cm si 53 cm. Cu cat latimea scaunului este mai mare, cu atat sezutul este mai confortabil. Pentru un aranjament corect la masa trebuie sa existe o distanta de 6 cm intre scaune.

Design. Dupa cum spuneam, scaunele de bar sunt disponibile intr-o gama variata de modele, forme, dimensiuni sau stiluri. Insa, in ceea ce priveste design-ul, iata ce trebuie sa ai in vedere:

Functionalitatea . Daca vei petrece mult timp in scaunul de bar, atunci tine cont de functionalitatea modelului si alege un scaun confortabil. Scaunele cu spatar ofera mai mult confort deoarece sustin mai bine spatele;

Decor . Alege un model de scaun care sa se integreze perfect cu decorul camerei si restul pieselor de mobilier;

In functie de spatiu . Daca bucataria are dimensiuni reduse, atunci alege un scaun de bar pe care il poti misca in momentul in care nu il folosesti.

Materiale folosite. Calitatea materialelor folosite pentru fabricarea scaunelor de bar este esentiala. Pe termen lung, materialele folosite pot oferi durabilitate si rezistenta in fata zgarieturilor, loviturilor sau socurilor. De asemenea, tot atunci cand alegi materialele, opteaza pentru suprafete care se curata si se intretin usor.

Sfatul nostru este sa apelezi intotdeauna la un magazin de specialitate, atunci cand vrei sa cumperi scaune de bar, deoarece primesti pe loc consultanta din partea specialistilor astfel incat sa te asiguri ca faci cea mai buna alegere.