Daca nu ai mai apelat la serviciile de acest tip pana acum, probabil ca vei avea neclaritati si intrebari in procesul de alegere a celei mai bune oferte de inchirieri auto de pe piata. Astfel, in randurile de mai jos vei descoperi cateva aspecte de care trebuie sa tii cont pentru a face alegerea potrivita si a profita de cele mai bune servicii de transport.

Recenziile online

Mediul online s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani, iar accesul la informatie este posibil folosind aproape orice dispozitiv inteligent. Profita de avantajele mediului virtual pentru a verifica review-urile facute de persoanele care au apelat la respectiva firma de inchirieri auto. Poti face asta fie pe pagina de Facebook a companiei, fie pe site-ul acesteia, sau chiar in pagina de rezultate a motorului de cautare. Daca gasesti multe recenzii si acestea sunt si bune, atunci poti incepe colaborarea cu incredere.

Pretul final

Pretul este printre primele aspecte dupa care cantarim' o oferta de servicii, fie ele de inchirieri auto sau de orice alta natura. Cu toate acestea, nu trebuie sa compari preturile ofertelor la prima vedere. Numeroase firme de pe piata de inchirieri auto aleg sa nu includa toate taxele si asigurarile in pretul afisat pe site. Companiile profesioniste, insa, vor cuprinde intotdeauna asigurarile auto (RCA, full Casco) si taxele de drum (rovinieta) in pretul de baza, oferind transparenta totala. Daca iei in calcul acest detaliu, vei reusi sa eviti neplacerile in momentul platii finale a serviciilor.

Masinile disponibile

Fiecare client are necesitati de transport diferite, astfel incat un alt detaliu de care trebuie sa tii cont in alegerea unei oferte de inchirieri auto este varietatea de masini din parcul auto al companiei si, de asemenea, numarul de unitati disponibile. Aceste detalii pot indica dimensiunea companiei si sunt extrem de utile in personalizarea experientei. Astfel, in functie de natura calatoriei planificate, poti avea nevoie de o masina mica, economica, de un SUV puternic si confortabil sau de un microbuz cu 8+1 locuri care sa ofere siguranta si confort colegilor de serviciu in calatoriile din teambuilding.

Vechimea companiei

Un alt sfat de care ai putea tine cont pentru a face alegerea potrivita este sa te interesezi de vechimea firmei de inchirieri auto. Ca in orice alta circumstanta, anii de experienta pot dovedi calitatea serviciilor si, in cele mai multe cazuri, fidelizarea clientelei. Faptul ca firma s-a dezvoltat de-a lungul unei lungi perioade poate indica profesionalismul pe are aceasta l-a oferit de-a lungul vremii.

Daca vrei transparenta si profesionalism atunci cand ai nevoie de servicii de inchirieri auto, apeleaza cu incredere la FocusRent, companie cu o experienta de peste 12 ani pe piata din Bucuresti, Cluj si Otopeni. Din momentul rezervarii (proces ce dureaza 5 minute), te vei gasi la volanul masinii dorite (adusa la adresa specificata de tine) in maxim 3 ore.