SEO este adesea inteleg gresit ca fiind o sursa de trafic si venituri care continua sa produca rezultate favorabile, indiferent de timpul si resursele investite. Uitati-va la analiza site-ului dumneavoastra – Google Analytics si la primele doua canale de performanta. Cel mai probabil SEO se afla printre ele.

Ce s-ar intampla cu afacerea dumneavoastra in cazul in care cautarea naturala ar disparea de maine?

Si ce s-ar intampla in schimb daca maine, poimaine si tot asa in fiecare zi ati petrece un sfert de ora pentru optimizarea performantelor de cautare naturala a site-ului dumneavoastra.

Optimizare seo in 15 minute – iata ce puteti face:

– Optimizati title tag-urile de pe paginile importante.

– Discutati cu dezvoltatorii si le cereti sa modifice title tag-urile implicite pentru a fi optimizate.

– Cereti un nou content field de la echipa de creatie pentru a introduce continut textual pe acele pagini goale.

– Identificati paginile care au pierdut din venituri cautarilor naturale in ultima luna.

– Cereti redirectari 301 de la dezvoltatori pentru eliminarea continutului vechi si pentru recuperarea autoritatii acestuia.

– Scanati site-ul petru a vedea daca exista bot blockers care limiteaza indexarea.

– Analizati paginile indexate ale concurentei pentru a descoperi noi idei de optimizare seo, este posibil sa gasiti backlink-uri care v-ar putea ajuta si pe dumneavoastra in procesul de optimizare.

– Cercetati bloguri recunoscute pe domeniul dumneavoastra de activitate pentru a identifica eventuale oportunitati de colaborare care ar putea duce la optimizare seo.

– Demarati procesul de inregistrare pe Google Search Console.

– Scrieti advertoriale SEO pe blog, va poate aduce trafic intr-un mod gratuity

Toate aceste actiuni pentru optimizare SEO au ceva in comun: se concentreaza pe o singura operatiune care duce la o schimbare a site-ului in prezent sau in viitorul foarte apropiat.

Fara un plan, concentrarea se poate pierde destul de usor. Este simplu sa va pierdeti in analizarea datelor si a optiunilor. Dar fara sa actionati nu vei putea imbunatati performantele cautarii naturale. Daca nu schimbati ceva relevant pe site-ul dumneavoastra, ceva care sa poata trezi interesul motoarelor de cautare, planificarea seo este pur si simplu risipita. Fara un plan, actiunile pe care le faceti vor fi dezinformate si potential daunatoare pentru performanta.

Prin urmare, pentru a face un plan conform caruia sa alocati 15 minute pe zi pentru optimizare seo, in prima instanta investiti in timp suplimentar.

– Intelegeti ce cauta utilizatorii. Folositi Google Keyword Planner pentru a identifica expresiile si cuvintele importante pentru cei care folosesc motoarele de cautare. Apoi grupati cuvintele cheie similare pentru a intelege care din ele sunt mai valoroase. De exemplu, daca vindeti consumabile pentru birou, adaugati si alte cuvinte cheie care contin „hartie a4”, „dosare cu sina” etc. Care grupuri de cuvinte cheie sunt mai populare? Rasundeti la aceasta intrebare si veti sti ce doresc utilizatorii si in ce ordine.

– Verificati paginile cu performante foarte bune. Folositi programul dumneavoastra de analiza web pentru a identifica paginile care functioneaza si care nu. Apoi folositi Google Search Console pentru a afla care din expresiile cautate functionaza si care nu. Comparati cele doua seturi de date pentru a descoperi care sunt lacunele de performante din site-ul dumneavoastra.

– Stabiliti obiective de optimizarare SEO. In cazul magazinelor online, raspunsul este simplu: cresterea veniturilor din cautarile naturale.

– Dezvoltati strategia de optimizare seo. Stiti ce va doriti. Stiti ce isi doresc si cei care cauta ceva pe motoarele de cautare, precum si daca site-ul dumneavoastra le poate oferi acel lucru. Strategia dumneavoastra de seo inseamna sa oferiti utilizatorilor ceea ce vor pentru ca dumneavoastra sa obtineti ceea ce doriti.

Uneori lucrurile nu functioneaza conform planului. Pot aparea actualizari de algoritmi, noi lansari de site-uri si campanii promotionale care necesita timp. Dar, dupa ce v-ati stabilit planul, faceti tot ceea ce puteti pentru a tine pasul cu el. Daca trebuie sa renuntati la niste taskuri, reveniti asupra planului si reluati obiectivele stabilite in prima instanta.

Daca alocarea a 15 minute pe zi pentru optimizare seo vi se pare un lucru dificil de realizat, retineti ca varianta rapida este contractarea unei agentii de seo. Va recomandam cu incredere serviciile SEOAgency.ro – Agentie SEO cu rezultate garantate!