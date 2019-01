Repatriere decedati - ce inseamna?

Repatrierea funerara internationala reprezinta transferul unei persoana care a decedat in strainatate in tara in care urmeaza sa fie ingropat. Cand o persoana draga noua moare in strainatate exista un sentiment natural pentru fiecare dintre noi si o dorinta de face tot ce este posibil pentru a aduce aproape de noi corpul neinsufletit al celui care s-a stins din viata in afara tarii. Nu conteaza cat de indepartata este acea tara. Chiar exista persoane care discuta cu rudele din Romania si le roaga ca in cazul in care urmeaza sa decedeze in strainatate, sa le fie adus corpul neinsufletit inapoi in Romania (acest lucru se intampla cu persoanele plecate din Romania de foarte multi ani sau cei care merg la tratament in spitale din alte tari).