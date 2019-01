Masajul erotic, un mod modern de relaxare

Saloanele de masaj erotic au inceput sa mizeze pe toate avantajele ce rezulta din aceasta activitate, incat si-au extins si ofertele de servicii. Acestea includ chiar si mai multe maseuze, sunt in masura sa incite chiar si prin simpla descriere a tipului de masaj.

Un salon masaj erotic precum este Artemis pluseaza si vine cu ceva inedit in acest domeniu de activitate. Printre altele, este vorba de posibilitatea de a alege maseuze, de masaje cu 2 sau chiar 3 maseuze si nu in cele din urma cu flexibilitatea de a putea alege ca sedinta de masaj sa aiba loc la hotel si nu in salon, cum se intampla de obicei.

Ceea ce pare sa atraga pe multi se refera si la aventura de a putea participa la o astfel de sedinta de masaj alaturi de partenera. Masajul dedicat cuplurilor este o alta oferta a celor de la Artemis, ce desigur a castigat popularitate inca de la bun inceput. De data aceasta este mai mult decat a te rasfata pe tine, ci de a te raporta la ceea ce inseamna placerea pe teren comun – sa iti vezi partenera intr-un astfel de context, sa savurezi ceea ce inseamna acest moment, sa fii partas la experienta ei in acest mod si totusi sa fii doar privitor la modul in care ea se delecteaza.

Beneficii ale masajelor de acest gen.

Masajele de acest gen sunt vazute drept o experienta complexa, ce implica nu doar masarea in sine, ci si delectarea simturilor. Masajele sunt binecunoscute terapii, cele care pot diminua durerea, crampele musculare sau spasmele si cele care pot reda starea de bine.

Din punct de vedere psihic, masajul erotic este in masura sa redea un nivel de incredere in propria persoana mai mare, asta pentru ca incurajeaza atat interactiunea intre personae, cat si raportarea la sexul frumos in intimitate. Sa spunem ca este o experienta castigata din acest punct de vedere.

Daca punem la socoteala si faptul ca stresul este uitat, ca celui caruia i se ofera un masaj erotic ii sunt stimulate secretiile de hormoni ai fericirii se intelege clar ca beneficiile acestor masaje sunt mai complexe decat par a fi.

De asemenea, printre beneficiile masajului erotic se mai numara distractia si relaxarea. Sub o alta forma decat cea cunoscuta, respectiv intr-o maniera atipica, insa total savuroasa, desigur. Ar putea spune asta atat barbatii, cat si femeile, desi poate ca aceasta nisa favorizeaza mai mult barbatii – maseuzele sunt exclusiv feminine.

De retinut

Multe dintre saloanele de profil sunt de o eleganta aparte, privind decorul, amenajarea si implicit modul in care se desfasoara intreaga activitate. De preferat ca atunci cand se alege salonul de masaj erotic sa se tina cont de repere de reputatie, nu doar de pret sau tipuri de masaje disponibile.

Pentru cei care sunt la o prima experienta de acest gen pot incerca nu orice tip de masaj erotic ci mai degraba cel topless. Asa cum se regaseste in lista celor de la Artemis, masajul topless este poate una dintre cele mai excelente alternative la cel nud. Pentru cei mai indrazneti se poate opta pentru masajul cu doua sau trei maseuze.

Stiai ca masjaul poate fi realizat folosind uleiuri speciale? Trebuie totusi sa mentionezi daca ai anumite alergii sau pur si simplu anumite preferinte. Dintre cele mai populare alegeri se numara uleiul de argan.

Daca o sedinta de masaj erotic nu este de ajuns pentru tine, poti cere si extra timp, ceea ce prelungeste sedinta de la 60 la 90 de minute. Pentru detalii consulta lista de la masajclub.ro.