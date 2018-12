Top 3 motive pentru care bărbații preferă să-și amenajeze apartamentul în stilul modern

Eleganță și stil

În majoritatea cazurilor, printre pasiunile pe care le au bărbații de orice vârstă, nu se numără moda, amenajările sau decorațiunile interioare. De aceea, în general, când sunt nevoiți să își planifice design-ul interior și nu vor să apeleze la un specialist, ori preferă să își impună propriul simț estetic, optează pentru elemente care oferă o imagine de ansamblu ce se poate integra foarte ușor în stilul de amenajare modern, minimalist sau contemporan.

Există nenumărate idei pentru amenajarea interioara a apartamentului, precum se poate vedea și pe site-ul HomeLux, fiecare dintre aceste sugestii având la bază același principiu vital în alegerea unui design – transpunerea eleganței prin simplitate, într-un decor primitor, dar cu un bun gust și cu un simț estetic reprezentativ.

Întreținerea simplă și rapidă

Un bărbat care pune foarte mult accent pe carieră va opta de fiecare dată când are ocazia, pentru modalități care îl vor ajuta să își aloce și mai mult timp pentru evoluția sa profesională. Astfel, imobilul în care locuiește nu trebuie să stea în calea ascensiunii sale, ci are rolul de a-i oferi tot confortul de care are nevoie pentru a-și reîncărca bateriile, pentru a concepe noi strategii, fără a necesita un timp îndelungat de întreținere.

Spre exemplu, o bucatarie moderna este perfectă pentru un bărbat căruia îi place să gătească, să experimenteze diverse rețete culinare, însă care nu are timpul necesar pentru a face acest lucru foarte des și trebuie să facă repede și ușor curățenie. Design-ul bazat pe combinații cromatice primare și mobilă simplă sunt elementele principale care caracterizează stilul contemporan, modernist.

Personalitatea și stilul de viață

Un domn va alege de fiecare dată o paletă cromatică bine definită, bazată pe tonuri și nuanțe monocrome, care să ajute la conturarea personalității și stilului de viață pe care îl are. Pentru persoanele care au o agendă plină și nu își petrec foarte mult timp acasă, locuința tinde să aibă o atmosferă primitoare, dar care nu oferă sentimentul de „acasă'. În acest caz, majoritatea decorațiunilor sunt alese pe baza design-ului pe care îl au, nu pe emoțiile pe care le-ar putea transmite.

Un bărbat va pune mereu un accent mult mai mare pe rolul practic al achizițiilor pe care le face și pe calitatea lor, decât pe design. Cu toate acestea, este indicat să nu fie neglijat aspectul produselor cumpărate, în mod special când acestea vor contura imaginea de ansamblu a locuinței. Stilul modern este una dintre cele mai des întâlnite alegeri făcute de domnii axați pe carieră, datorită avantajelor pe care o astfel de amenajare le prezintă. Totodată, pentru ca design-ul interior să fie echilibrat și armonios, oferind confort în același timp, este nevoie de un simț estetic dezvoltat, culturalizat și de o creativitate crescută.