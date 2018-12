Indiferent dacă faceți sandwich-uri și trebuie să le păstrați la rece sau planificați să serviți băuturi în timpul verii, veți avea nevoie de un sistem de răcire fiabil și suficient de mare pentru a stoca tot ce este necesar pentru a vă găsi pregătit la nevoie.

Conform unui studiu, șoferii care își păstrează alimentele în cabină pot economisi chiar până la 40-79% la cheltuieli, spre deosebire de a merge la restaurante sau fast-food-uri. Deci, fără îndoială, investind într-un frigider de calitate veți economisi bani.

Indiferent dacă vă aflați pe piață pentru primul frigider, sau cel actual este în nevoie constantă de reparații, vă aflați aici pentru a face cunoștință cele mai bune 5 frigidere comercializate de către Fomco:

IndelB TB 31A

Frigiderul auto TB 31A produs de compania indelB, cu o capacitate de 31 litri și o putere de răcire de până la -16ºC, are două variante de alimentare: la curent continuu (12-24V) sau la curent altenativ (115-230V), trecerea între acestea fiind automată. TB 31A este o ladă frigorifică de nouă generație, ce dispune de funcții multiple care ușurează gestionarea acesteia.

Acest model poate fi folosit atât în vehicule de dimensiuni mari, cât și în autoturisme personale. Pe lângă păstrarea alimentelor, este adecvat și pentru transportul medicamentelor, a analizelor medicale sau a altor substanțe din domeniul medical. Vezi mai multe detalii aici.

Volltop DC-35P

Lada frigorifică marca Volltop dispune de o capacitate de 35 de litri și are marele avantaj că funcționează atât la curent continuu 12-24V, cât și la curent alternativ 115-230V. Cadrul lăzii frigorifice fiind confecționat din oțel, oferă o durată de viață mai mare. Funcționarea optimă a acesteia este asigurată de termostatul electronic și panoul de comandă. Frigiderul auto are în dotare un compresor silențios, marca Colku. Volltop DC-35P răcește până la -18ºC și poate fi utilizat și ca un congelator auto.

Volltop DC-25P

Lada frigorifică Volltop DC-25P are o capacitate de 25 litri și dispunde de două funcții: pe lângă păstrarea alimentelor la rece, are și funcția de congelare. Poate fi alimentată la 12/24V, curent continuu, dar și la curent alternativ, 230V. Lada frigorifică are exteriorul confecționat din metal, care o face mai rezistentă și îi oferă un design unic.

Setarea temperaturii optime se face prin unitatea de comandă digitală. Este dotat cu un compresor Colku, cu agent refrigerant, R134a. Lada frigorifică Volltop DC-25P este ușor de manevrat, datorită dimensiunilor reduse, care o fac compatibilă cu orice tip de autovehicul (autoturisme, autoutilitare, camioane, autocare, rulote, etc). De asemenea, această ladă frigorifică este perfectă și pentru cei pasionați de drumeții, pentru șoferi de cursă lungă, sau chiar în excursii cu rulote.

Lada frigorifică Volltop DC-25DR cu sertar poate fi utilizată în cabinele autovehiculelor (camioane) care au spațiu limitat, încăpând în majoritatea cazurilor în sertarul aflat sub pat. Avantajele acestei lăzi frigorifice: consum redus de energie, capacitate de 25 litri. În plus, lada frigorifică ocupă puțin spațiu în cabină.

MobiCool FR34

Frigiderul auto Mobiciool FR34 are o capacitate de 31 litri și funcționează la curent continuu (12/24V), dar și la curent alternativ (100-240V). Face parte din clasa energetică A++. Este dotat cu un compresor ermetic cu unitate de comandă integrată și protecție tensiune slabă.

>> Vezi toată gama de frigidere auto de la FomcoShop, aici! <<

Alege unul din cele 5 frigidere auto de mai sus și nu vei regreta! Vei economisi banii pe care îi cheltui în curse, pe băuturi și mâncare și te vei bucura de mâncare de-acasă, proaspătă. Nimic nu se compară cu acest lucru!