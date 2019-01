Iti prezentam factorii SEO vor face diferenta in 2019.

1. Inteligenta artificiala adusa de RankBrain

Algoritmul Google Rank Brain ramane si in anul 2019, al treilea factor de ranking, dupa importanta, in clasamentul Google (cei mai importanti 3 factori de ranking confirmati de Google fiind: continutul, link-urile externe – backlinks, algoritmul Rank Brain).

Google-ul, dupa cum probabil stiti, imbunatateste constant acest algoritm si nu numai, motiv pentru care si in anul 2019, trebuie sa deschidem ochii larg astfel incat sa realizam o promovare eficienta a site-urilor pentru rezultatele organice.

Primele 3 intrebari pe care trebui sa ni le adresam sunt: Ce este Rank Brain? Ce face sau cum functioneaza Rank Brain? Cum putem aduce optimizari?

1.1. Ce este Google Rank Brain?

Este un sistem „self-learning” bazat pe inteligenta artificiala, creat cu scopul de a returna rezultate mai relevante pentru intentia de cautare a utilizatorilor, dincolo de cuvintele exacte folosite in cautari.

Simplificand, este un sistem care evalueaza modul in care utilizatorii interactioneaza cu rezultatele afisate in Google Search.

1.2.Ce face sau cum functioneaza Rank Brain? Cum putem aduce optimizari?

In continuare, incercam sa explicam prin cateva situatii:

Exemplu: facem o cautare pe cuvantul cheie cafea frappe':

Acum, presupunem faptul ca rezultatul nr.2 v-a atras atentia si ati dat click imediat pe el, ati inteles ca acea reteta este bine scrisa, continutul fiind usor de inteles si o vedeti ca fiind interesanta de citit. Concluzia finala fiind ca veti petrece un timp seminificativ pe acest site.

Google-ul inregistreaza acesta actiune si o va lua in considerare in viitor la afisarea acestui rezultat in motorul de cautare.

Acum, sa ne uitam si sa analizam rezultatul nr.1 – ce v-ar trasmite acest rezultat? O reteta poate incompleta, neavand imagini sau alte date necesare iar reactia dvs ar putea fi o iesire imediata de pe site si poate o revenire la rezultatul nr.2. Google-ul va inregistra si aceasta actiune.

Dintre cele 2 situatii de mai sus, concluziile sunt ca Google analizeaza si ia in considerare urmatoarele:

a) Cat timp petrece utilizatorul pe site/pagina

Rank Brain acorda o atentie sporita timpului petrecut de catre utilizatori pe site.

Conform mai multor statistici SEO, a fost depistat faptul ca timpul mediu pentru top 10 site-uri in rezultatele Google este de aproximativ 3 minute si 10 secunde.

O alta confirmare de acest gen este realizata de Google Analytics care considera ca +/-3 minute reprezinta un timp optim, petrecut de catre utilizatori pe site ( atentie: +/-3 minute – mici diferente fara a exista o scadere majora sub 3 minute).

Daca un numar considerabil de utilizatori vor face acelasi lucru si vor ramane pe site un timp considerabil, Google va returna respectiva pagina web in rezultatele organice astfel incat utilizatorii sa o gaseasca mai usor. Acest fapt reprezinta pentru Google un semnnal referitor la faptul ca informatia/continutul de pe acel site este relevant/de calitate.

b) Procentul de utilizatori care au dat click pe rezultatul afisat (CTR)

Aici, lucrurile se simplifica si anume: daca nimeni nu viziteaza site-ul, Google nu vede vreun motiv pentru care sa afiseze site-ul respectiv in primele 10 rezultate/10 pozitii Google.

Insa, daca pe site exista o cerere iar utilizatorii intra pe site la afisarea acestuia in rezultatele organice, Google nu vede vreun motiv pentru care sa nu afiseze site-ul in Top 10 rezultate Google.

Citeste continuarea pe blogul www.optimizareplus.ro dedicat Optimizarii SEO

Contributie articol: Mihail Durlestean, Specialist SEO, Agentia de marketing online FivePlus Solutions

Mihail gestioneaza zeci de proiecte pe SEO (Search Engine Optimization) atat interne cat internationale, din diferite domenii de activitate, de la magazine de comert electronic, la transport, productie, educatie. In alte sute de proiecte este implicat ca si consultant in strategia de promovare.

Ajutat de o echipa interna specializata pe webdesign, campanii Google Ads, Facebook Ads, YouTube, are acces la diferite situatii, analize care vizeaza performanta, are posibilitatea de a face AB Testing. Coreleaza activitatile si rezultatele obtinute cu tendintele in domeniu, strategii de crestere a performantei si pregatit sa faca fata provocarilor.