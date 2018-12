Majoritatea romanilor lucreaza aproximativ 8-9 ore pe zi, program care se incheie de obicei in jurul orei 17 in cel mai fericit caz, timp de 5 zile pe saptamana, de luni pana vineri. Asta inseamna ca timpul personal ramas pe langa orele de dupa job din timpul saptamanii care sunt practic ca si pierdute, este reprezentat de cele doua zile de weekend, sambata si duminica.

Timpul liber este destul de scurt, in conditiile in care in ziua de sambata majoritatea ne odihnim iar duminica, intr-o anumita masura, ne pregatim iarasi pentru o saptamana de lucru. De aceea, foarte putini oameni mai au timpul si starea necesara pentru a isi rezolva treburile personale.

Dupa un model al anumitor tari europene, specialistii in BMW de la bForce Motor Squad, fostul Bimmer Service, au adaptat un nou program de lucru care cuprinde doar 4 zile de munca pe saptamana, luni, marti, miercuri si joi, programul fiind de la 9 dimineata pana la ora 19:30. Astfel, zilele de vineri, sambata si duminica sunt libere.

De ce acest lucru? Datorita timpului limitat pe care toti il avem. In acest caz, vorbim despre un service auto. Angajatii si clientii au numai de castigat.

Pentru angajati, programul de lucru de luni pana joi este mult mai avantajos din punctul de vedere al zilelor libere, in care vor avea timp si de odihna dar si de rezolvarea unor probleme personale. Vor avea mai mult timp pe care il pot petrece cu cei dragi sau pentru relaxare.

Clientii au si ei de castigat dupa adoptarea acestui program. Majoritatea angajatilor termina programul in jurul orei 17. Daca si service-urile si-ar termina programul tot la aceasta ora asta ar inseamna ca aceia care au nevoie de reparatii la masina sa fie nevoiti sa isi piarda o zi din weekend sau sa isi ia o zi libera de la job, ceea ce nu este deloc placut.

Odata cu adoptarea acestui program, de la 9:00 pana la 19:30, cei care au nevoie de reparatii pentru autoturismele BMW se vor putea programa cu masina in service imediat dupa programul lor de la job.

Nu este sub nicio forma vorba de restrangerea programului, ci despre un mod mult mai eficient prin care lucrurile se pot rezolva. Eficienta in orice afacere sta la baza unei dezvoltari rapide si de succes prin care firmele vor putea creste, beneficiile fiind atat de partea acestora, cat si de partea clientilor.

Daca te numeri printre posesorii de BMW iar programul nu iti permite sa iti duci masina in service fara a face un compromis, acum ai aceasta ocazie ca, in zilele de luni pana joi, imediat dupa job, sa iti faci o programare la service-ul specializat BMW bForce Motor Squad, fostul Bimmer Service, unde iti vor fi rezolvate problemele in cel mai scurt timp posibil, cu piese de calitate si manopera realizata de o echipa de profesionisti si cunoscatori desavarsiti ai acestei marci atat de iubite.