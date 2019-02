Spălătoria auto self-service. Un business din care poti castiga 100.000 Euro anual (PUBLICITATE)

Preluând o franciză, practic, veți beneficiat de toate cunoștințele acumulate în timp de către fondatorii companiei, veți avea intreg procesul de costrucție, dotare și instruire, asigurat iar dumneavoastră va trebui doar să administrați o afacere predată la cheie.

Acest timp de business vă permite în acelasi timp sa aveți și alte activități sau alte afaceri în paralel, timpul alocat, pentru administrarea unui business complet automatizat și tehnologizat, nefiind foarte mare.

Mai multe despre această franciză puteți afla de pe site-ul http://lajetoane.ro/franciza cât și în rândurile ce urmează, direct de la fondatorul business-ului, Andrei Țăranu :

Cum a aparut ideea de business ?

Ideea a apărut în toamna anului 2013. Practic, conceptul de a spăla o mașină în regim de self-service era inexistent la momentul respectiv pe piața din România. După cea mai scurtă analiză de piață din istorie, pentru că nu exista piața, am considerat că singura locație de spălare self-service din Iasi, în 2013, nu poate emite nicio pretenție la un serviciu calitativ așa ca am început să perfecționez rețeta și am preluat site-ul la www.jetoane.ro.

Care sunt principalele atuuri ale uni astfel de business ?

Costul redus al serviciului pentru clientul final, timp redus petrecut în cadrul locației de spălare, siguranța dată de faptul că proprietarul mașinii este direct implicat în procesul de curățare și nu are nimeni acces în mașină sau în preajma mașinii, și, după caz, un atu poate fi implicarea clientului în procesul de curățare a mașinii. Exista un segment de clienți tineri care fac asta in primul rând de distracție, din placere.

Câți clienți vă vizitează lunar ?

Avem locație în Iași cu 350-400 spălări/zi ca medie si un vârf de 650 și locații cu 250-300 si cu un vârf de peste 500.

Cu cât a crescut cifra de afaceri în 2018 față de 2017 și de ce ?

În 2017 cifra de afaceri a firmei a fost de peste 200.000 euro iar in 2018, odată cu deshiderea a două locații noi, am depășit 400.000 euro cifră de afaceri.

Există momentan o franciză activă ? Dar în discuție ?

Până de curand m-am concentrat pe locațiile dezvoltate pe cont propriu pentru a avea o bază solidă de know-how și elemente constitutive. De curand am identificat un prim partener pentru o primă locație în regim de franciză ce poate reprezenta un pilon de pornire solid pentru extinderea business-ului ‘La Jetoane. Prima franciză a fost semnată și urmează a fi implementată în orașul Bârlad.

Care sunt cele mai importante cerințe pe care trebuie să le indeplinească un francizat ?

În primul rând, ca și în cazul altor sisteme de francize, candidatul trebuie să conștientizeze implicarile, beneficiile și costurile date de franciză. Specificul activității implică un teren dimensionat corect, teren pe care clientul trebuie să îl aibă în proprietate, să îl identifice și să-l închirieze/concesioneze sau să fie dispus să discute cu noi pentru că putem indentifica suprafețe de teren oportune și colaborări care le avem cu agenții imobiliare din țară. Clientul trebuie să dispună de un capital de investit, între 35.000 și 100.000+ Euro în funcție de de numărul de boxe de spălare și foarte important, trebuie să dispună de timp pentru implementarea locației și să se implice în administrarea business-ului.

Care este termenul de execuție pentru o franciză de la semnarea contractului ?

Aici avem de a face cu 3 aspecte diferite.

Documentația tehnică pentru avizarea locației. Ținând cont de faptul că vorbim de locații noi, ridicate de la zero vom avea nevoie de autorizație de construire și de mediu. În funcție de procedurile birocratice din fiecare localitate în parte putem avea perioade cuprinse între 3 luni și 12 luni pentru emiterea autorizațiilor.

Implementarea infrastructurii și amenajarea locației. Un termen realist pentru amenajarea unei locații de spălare ar fi de aproximativ 3 luni (branșamente, betonare, amenjaare ambientală). Aceasta etapa nu poate fi demarată până la emiterea autorizației de construire

Instalarea structurii metalice și a echipamentelor. Contractual termenul prevăzut este 60 zile. În funcție de perioada anului în care se încep lucrările și de rapiditatea cu care se emit actele, timpul mediu de implemantare al unei locații este 6-9luni.

De ce personal este nevoie pentru un astfel de business ?

Există o preconcepție în piața de profil că o astfel de locație de spălare nu necesită personal. Premiza este falsă pentru că în decursul unei zile de activitate se pot ivi multe probleme ce pot afecta imaginea locației și satisfacția clientului final. Recomandarea mea pentru un investitor într-o stație nouă de spălare ar fi un minim de 2 angajați care să asigure buna desfășurarea a activităților, să mențină curățenia locației și să fie piesa de legătură între administrația locației și clientul final. Personalul nu trebuie să fie calificat într-un anumit domeniu, training-ul pe operațiunile specifice fiind efectuat la momentul deschiderii locației de către noi.

De ce trafic este nevoie pentru ca un astfel de business să funcționeze ?

Contează foarte mult care sunt costurile locației legate de chirie + angajați dar în teorie nu ar fi viabil, din punct de vedere economic, un proiect fără capacitatea de a atrage 120-150 mașini/zi.