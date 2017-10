Tu cum îţi răsfeţi mâinile toamna aceasta?

Se spune că mâinile sunt cartea de vizită a oricărei femei, iar îngrijirea lor începe din momentul în care ne spălăm. În medie, ne spălăm pe mâini de circa 10 ori pe zi, deci săpunul pe care îl folosim trebuie să ne protejeze de microbi, dar şi să fie delicat cu mâinile, să le lase hidratate şi catifelate. În plus, odată cu venirea sezonului rece, mâinile vor fi afectate de temperaturile scăzute şi vânt, astfel încât trebuie să le acordăm o atenţie sporită. Săpunurile lichide din portofoliul celui mai mare producător român de cosmetice, Farmec, au nu doar un raport preţ-calitate corect, dar sunt şi eficiente şi delicate.

Dacă vă confruntaţi cu o senzaţie de piele uscată de fiecare dată când vă spălaţi pe mâini, se poate să aveţi nevoie de un săpun cu o concentraţie ridicată de glicerină. Recomandarea noastră este Săpunul lichid Sensitive Glicerină, din gama Farmec. Acesta este conceput precum o cremă hidratantă şi luptă împotriva uscării excesive a pielii mâinilor. Pentru extra-hidratare, Săpunul lichid Sensitive Glicerină are o formulă tip cremă, iar parfumul delicat completează formula blândă a săpunului.

La fel cum părul nostru are nevoie de o regenerare toamna, şi mâinile au nevoie de aceeaşi atenţie! Săpunul lichid Fresh Bambus şi Ceai verde din gama Farmec are un dublu rol: protejează şi regenerează pielea mâinilor. Săpunul lichid tip gel are un parfum tonic, reconfortant şi lasă o senzație de prospețime îndelungată, pe când extractul de bambus protejează pielea la contactul cu apa clorinată. Produsul nu conţine parabeni şi e un veritabil moment de răsfăţ cu fiecare folosire.

Spălarea mâinilor este cea mai eficientă metodă de protecție împotriva eventualelor infecții, iar dacă sunteţi în căutarea unui săpun pentru întreaga familie, cu o acțiune blândă, ce lasă pielea mâinilor hidratată după spălare, atunci trebuie să încercaţi Săpunul lichid Pure Orhidee, din gama Farmec. Acesta are o textură lejeră şi parfum delicat, care îi va cuceri pe toţi membrii familiei!

Indiferent de ce produs v-am convins să încercaţi, e bine să ştiţi că le veţi găsi în toate supermarketurile, hypermarketurile şi magazinele de profil din țară, în magazinele de brand ale companiei, precum şi în magazinul online www.farmec.ro.