Acțiune umanitară finanțată și publicată de Fundația Ringier. Anya, apel urgent pentru salvarea unei inimi

Anya Ungureanu, 1 an și 9 luni, are mai multe operații decât ani, dar zâmbește la fel de frumos ca oricare copil. Părinții ei s-au „călit” în lupta pentru viața ei și se hrănesc cu momentele frumoase pe care le trăiesc alături de ea. De exemplu, de Crăciun, Anya a început să meargă singură, în ciuda problemelor cu inima pe care le are dinainte de a se naște. Din păcate, situația riscă să se agraveze.

Nu se născuse încă atunci când a fost diagnosticată cu o gravă malformaţie la inimă – atrezie de valvă pulmonară -, valva care duce sângele de la inimă la plămâni nu era dezvoltată normal şi nu se deschidea. În plus, ventriculul drept era hipertrofiat (peretele ventriculului drept al inimii era îngroșat).

De atunci a trecut prin cinci operații diverse, iar recent părinții ei au găsit o soluție la cea mai bună clinică din lume pentru cardiologie congenitală, Boston Children Hospital (din SUA). Acolo ar fi posibilă corecția ventriculului drept, care ar pune capăt celei mai mari probleme. Iar această intervenție e bine să fie făcută cât mai curând, pentru că altfel starea de sănătate a Anyei s-ar înrăutăți și micuța ar face insuficiență cardiacă.

O viață petrecută în operații

La recomandarea medicilor, micuţa s-a născut în Germania, pentru a putea intra cât mai curând în operație. Când avea o săptămână, în iunie 2017, Anya a trecut printr-o primă intervenţie, prin care s-a introdus un balon pe artera pulmonară, pentru a deschide larg zona valvei.

Înainte să împlinească o lună, a suferit prima intervenție pe cord deschis, prin care fluxul sangvin a fost direcționat către plămâni. Atunci problemele nu s-au încheiat, dimpotrivă, s-au înmulțit. Fetița a făcut o gravă tulburare gastro-intestinală, iar medicii au decis să o transfere la o altă clinică din Germania, unde alte două operații i-au redat funcţiile normale. Atunci a intervenit prima oară Fundația Ringier, care a promovat cazul, iar din donații s-a strâns suma necesară, de 10.000 de euro.

În martie 2018, micuța a revenit în Germania, în baza formularului E112, pentru următoarea intervenție chirurgicală la inimă: anastomoza cavo-pulmonară bidirecțională – Glenn, care conectează vena cavă superioară la artera pulmonară dreaptă. Aceasta a fost însă o intervenție temporară, pentru a îmbunătăți fluxul de sânge către plămâni.

Inimile părinților nu pot așteapta

Medicii din Germania nu le-au spus părinților exact care ar fi pașii următori, deoarece așteaptă și ei să vadă evoluția inimii în timp.

„Dar eu nu pot să aștept”, spune tatăl Anyei cu vocea emoționată. „Medicii nu-ți oferă multe opțiuni și nu-ți dau multe explicații. Și sunt lucruri care de multe ori nu depind de ei, și un om sănătos poate fi bine azi, mâine nu mai e bine”.

Așa că părinții au scris celei mai bune clinici din lume pentru cardiologie congenitală, Boston Children Hospital (din SUA). Răspunsul acestora a fost că ei pot corecta total ventriculul drept, o opțiune chirurgicală pentru anomaliile cardiace congenitale caracterizate prin hipoplazie ventriculară dreapta și / sau displazie.

Ceea ce ar însemna pentru Anya finalul celei mai mari probleme. Doar că prețul vieții normale este de 146. 900 de dolari. Costurile acoperă strict investigațiile preoperatorii și operația propriu-zisă, însă părinții nu au nici pe departe această sumă.

Acum, Anya se află în România și încearcă să ducă un trai normal, are un tonus bun și se joacă adesea cu fratele ei. Cu fiecare clipă, părinții speră că ea va începe curând o viață normală, fără amenințarea că inima se va întoarce împotriva ei. Orice sumă donată va însemna enorm pentru speranța lor și pentru salvarea fetiței.

Cum poţi ajuta

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de identificare fiscală 22962839

Donează în conturile Fundației Ringier

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO,

deschise la Raiffeisen Bank

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele D igi Mobil, Orange și Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. P entru donațiile de pe cartele preplătite, în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.