Găbiță are nevoie de bani pentru terapii

Ștefan și Gabriel sunt gemeni. Au fost născuți prematur, pe 22 mai 2014. Dacă Ștefănuț (cum îl alintă prietenii lui de joacă) s-a dezvoltat normal, nu același lucru se poate spune despre Găbiță. Are atrofie cerebrală, tetrapareză spastică incompletă, cronică, cu elemente extrapiramidale prin maturitate și gemelaritate, retinopatie. La cei 4 ani are greutatea unui copil de un an, mai exact 9,3 kg și 90 de centimetri înălțime. Deci Găbiță nu poate merge, nu vorbește, nu vede mai deloc și, așa cum scrie într-un raport medical din dosarul lui, e puțin coperant și doar cu mama'.

Dar Ștefănuț nu poate înțelege: Mama, Găbiță e bolnav? Mama, de ce nu mă pot juca cu Găbiță?', o întreabă băiețelul pe mama lui. De multe ori Ștefănuț iese la joacă însoțit de Andreea, Elena având grijă de Găbiță în casă. Andreea este pentru Ștefănuț ca o a doua mămică: ea îi duce bicicleta afară, ea are grijă de el în parc, se joacă alături el, totul ca Ștefănuț să nu se simtă singur printre copiii care sunt în parc alături de mămicile lor.

Terapiile lui Găbiță costă peste 2.000 de lei lunar

Elena încearcă să-și împartă timpul astfel încât să se poată ocupa de toți cei trei copii ai săi. Doar că Găbiță e de nedezlipit de ea, iar când iese din casă, Elena îl ține pe micuț numai la pieptul ei. Cu Găbiță în brațe, cu Ștefănuț de mână și Andreea alături de el, Elena este un model de mămică luptătoare.

Cei patru se descurcă greu cu banii. Acum, că Andreea a început școala și Ștefănuț, grădinița, Elena nu știe cum să-și împartă cheltuielile mai bine. Ea este în concediu pentru creștere copil cu handicap și primește salariul minim de 1.250 de lei plus 1.162 de lei indemnizația de handicap a lui Găbiță. Cel mai tare o doare că nu-i ajung banii pentru toate tratamentele de care băiețelul are nevoie și care i-ar mai alina durerile micuțului. Este vorba de terapia Jka, care costă aproximativ 850 de lei/lună, osteopatie – 300 de lei/lună, logopedie – 800 de lei/lună, terapie bobath – 600 de lei/lună și terapie ocupațională – 160 de lei/lună.

Din cauza banilor puțini, Elena abia dacă reușește să facă doar câteva ședințe din totalul celor care ar fi necesare. Sunt nopți în care mama celor trei copii nu doarme deloc din cauză că Găbiță plânge. Plânge că-l doare ceva, dar nu poate spune ce. Iar Elena plânge lângă el, pentru că se simte neputincioasă. Dimineața o ia de la capăt și nici o urmă de urmă de tristețe nu i se poate citi pe față, ca să nu-i îngrijoreze pe ceilalți doi copii ai ei. Eu trebuie să fiu puternică. Nu este o ruşine să plângi. Sufletul adună în timp multe lacrimi, iar cele care rămân înăuntru macină. Eu plâng cu suflet şi lacrimi rotunde și grele. Plâng când nu pot să-mi ajut mai mult îngerașul', spune Elena. În nopțile când nu doarme, pe pagina ei de socializare scrie texte emoționante. Scrie despre ce o doare și despre ce-și dorește și mesaje de încuraraje. Scrie pentru ea însăși, pentru alte mămici aflate în situația ei, pentru mămici în general, dar scrie ca să-și mai descarce sufletul.

Vei trece peste momentele grele, zilele obositoare și epuizante, perioade încărcate și dureroase, peste schimbări, etapele tensionate și înspăimântătoare! Vei putea să treci peste orice îți apare în viață, trebuie doar să speri, să lupți… și să lași ca ziua de mâine să te vindece', este un mesaj postat recent de Elena. Și mai este ceva: e credincioasă. Știe că, înainte de toate, Dumnezeu îi ocrotește pe cei trei îngerași ai ei.

Cum îl puteți ajuta pe Găbiță

Cei care doresc să-l ajute pe Găbiță, o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «Găbiță».

Pentru sume mai mari se pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier:

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO, deschise la Raiffeisen Bank

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de

identificare fiscală 22962839

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament.

În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite,

TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în

reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.