Oxigenoterapia hiperbară îl poate ajuta pe Sebastian în lupta pe care o duce de 7 ani. «Visăm la ziua în care va merge pe picioarele lui!»

Un puşti în vârstă de 7 ani şi 6 luni, care nu a reuşit să facă nici măcar un pas în viaţa sa, are nevoie de ajutorul nostru. Sebastian Andrei Nichifor suferă de dipareză spastică. Boala l-a ţintuit într-un scaun cu rotile şi nu i-a permis să se bucure de copilărie, chiar dacă a făcut nenumărate ore de recuperare. În încercarea de a găsi soluţii care să le ajute fiul în procesul de recuperare, părinţii au aflat că de foarte mare ajutor i-ar putea fi terapia de oxigenare hiperbară.

Şapte ani în care Sebastian nu a reuşit să meargă sau să vorbească, să iasă să bată mingea cu copiii ori să se plimbe cu bicicleta. Şapte ani petrecuţi prin spitale şi clinici de recuperare. Şapte ani în care părinţii nu şi-au pierdut speranţa că, într-o bună zi, unicul lor copil se va ridica în picioare şi va merge.

Sebastian a fost un copil dorit şi aşteptat cu sufletul la gură de mămica şi tăticul său. S-a născut prematur, la şapte luni. A fost băgat în incubator şi totul părea că decurge normal şi firesc. Într-o dimineaţă însă, când mama şi asistenta s-au dus să-l verifice, l-au găsit vânăt. “Trecuseră aproape trei săptămâni de când se aflau în spital. În ziua în care m-a sunat soţia şi mi-a povestit ce s-a întâmplat am rămas încremenit. M-a liniştit la fel cum făcuseră şi medicii cu ea. Aceştia îi explicaseră că micuţul a rămas fără oxigen în incubator, dar că a avut totuşi noroc, pentru că nu i-a rămas şi creierul neoxigenat”, povesteşte Tudorel Nichifor.

Operat la ochi la doar două luni

După vreo două săptămâni, Sebastian şi mămica lui au fost externaţi. Copilul îşi revenise, arăta foarte bine şi totul părea că decurge absolut normal. După ce a împlinit două luni, părinţii au observant că ochişorii băiatului lăcrimează în abundenţă şi sunt iritaţi. Au mers la medic şi au aflat că micuţul are o infecţie la ochi – cel mai probabil luată din spital – şi că trebuie operat. După operaţie, la următorul control, au mai primit o lovitură, Sebi avea dezlipire de retină şi trebuia operat din nou. Din fericire, intervenţia, făcută cu laser, a decurs bine, însă cei doi părinţi nu s-au liniştit. Şi asta din cauza faptului că unul dintre medicii care îl consultase pe băiat le spusese că pare să prezinte o problemă pe partea stângă a corpului.

În încercarea de a afla mai multe, părinţii au mers şi la Centrul de Recuperare Dr. Nicolae Robanescu, dar nici aici nu au primit un diagnostic concret. Au fost însă sfătuiţi să aducă băieţelul la câteva şedinţe de recuperare funcţională şi asta au făcut. Însă acele câteva şedinţe s-au prelungit din cauza faptului că micuţul nu se comporta conform vârstei sale. Într-un final, după ce a împlint un an, medicii i-au pus şi un diagnostic: dipareză spastică (paralizie cerebrală care afectează membrele superioare şi inferioare) apărută, cel mai probabil, ca urmare a lipsei oxigenării creierului în perioada în care a stat în incubator. Asta însemna că pe Sebi îl aşteptau ani mulţi de recuperare: kinetoterapie, fizioterapie, masaj medical, recuper a r e funcţională. Cu toate acestea, doctorii i-au pus în gardă pe soţii Nichifor, informându-i că băiatul lor nu se va recupera niciodată 100%, dar că rezultatele nu vor întârzia să apară în timp. “Ne-au spus clar că totul va dura ani mulţi şi că va fi nevoie de multă, multă muncă. Dar nu am avut de ales şi am decis să facem tot ce putem pentru copilul nostru”, adaugă tatăl lui Sebastian.

Se deplasează doar în scaunul cu rotile S-au scurs de atunci şase ani şi jumătate. În tot acest timp, nu a trecut zi în care băiatul să nu-şi facă exerciţiile de recuperare. Însă chiar şi aşa, nici astăzi nu poate sta în fund, iar de deplasat o face doar cu ajutorul unui scaun cu rotile. Reuşeşte să spună tata şi mama, iar culorile şi animalele le rosteşte pe limba lui, limbă pe care părinţii au învăţat- o deja. “Noi nu ne-am pierdut speranţa. Visăm la ziua în care Sebi va merge pe picioarele lui”, spune tatăl puştiului.

De curând, medicii i-au sfătuit pe soţii Nichifor să-l ducă pe băiat fie la Constanţa, fie la Târgu Mureş pentru a face oxigenare hiperbară, terapie care i-ar fi de mare ajutor. Pentru a ajunge acolo însă, copilul are nevoie de suport material, întrucât o singură şedinţă costă nu mai puţin de 400 de lei, iar copilul are nevoie, într-o primă fază, de 15 şedinţe.

Cine doreşte să-l ajute pe băieţelul de 7 ani o poate face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «Sebastian ». Pentru sume mai mari se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.