De exemplu, a înotat peste 1.800 de kilometri în Dunăre, fără costum de protecție.

Avram Iancu a terminat de înotat toată Dunărea, de la izvoare la până la vărsarea în Marea Neagră și ar putea intra în Cartea Recordurilor.

Mai mult, Avram Iancu a înotat o lună cu o rană deschisă în piept. ”A fost la fel ca în viață, am luptat cu obstacole de tot felul…”

Avram Iancu a primit titlul de „cetățean de onoare” al județului Hunedoara, după ce a parcurs Dunărea înot, deși Consiliul Județean (CJ) Hunedoara a uitat să-l invite la ceremonie.

Mai nou, Avram Iancu vrea să înoate în Mississipi, printre aligatori, din iunie până în octombrie, cu ajutorul unei metode inedite.

Anul trecut, în decembrie, Avram Iancu a înotat 12 ore, fără oprire, pentru un copil bolnav de cancer.

Ei bine, acum a avut chiar el nevoie de ajutor, chiar dacă problema sa nu a fost de sănăttate și nici măcar la fel de gravă. La începutul acestei lunii, pe când se deplasa cu familia la Deva, pentru a participa la un maraton, pompa de apă a mașinii lui Avram Iancu – un Opel mai vechi – a cedat, iar motorul s-a calat.

Sportivul a postat – tot pe Facebook – imagini și un mesaje legate de acest aspect, iar un mecanic auto, care este tocmai din Constanța, a văzut că acesta are probleme și i-a sărit imediat în ajutor. “Mi-a plăcut ce ai făcut pentru România în ultimul an“, și-a motivat el gestul.

Imediat, Avram i-a mulțumit acestuia și a postat un nou mesaj cu răspunsul mecanicului, dar și cu mulțumirile înotătorului la adresa constănțeanului, care a vrut să râmână anonim.

“INCREDIBIL DAR ADEVARAT!

SE MAI ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA!

” Salut, Avram Iancu

Am citit că ai motorul defect

Te pot ajuta eu să îl repari, nu te costă manopera sau piese

Pentru că mi-a plăcut ce ai făcut pentru România în ultimul an

Am vorbit cu un prieten pentru tractare și i-am spus să se pregătească pentru un drum de Petroșani mâine, poimâine… azi era la o tractare din București, dar am să am nevoie de un nr. de telefon, ca să va sune când ajunge acolo și să ia mașină, cu sau fără dvs. în mașină. Să nu aveți grijă, aveți încredere!

La momentul când va fi gata, doar am să va rog să veniți să o luați pe roți de la Constanța, să nu mai dau la tractare din nou…

Ce pot să mai spun? Aproape nimic, așa că mă limitez la puține cuvinte.

Mai mult decât atât, dincolo de faptul că gestul administratorului service-ului din Constanța care s-a oferit să facă reparația mașinii, pe banii lui, este unul de ‘jos pălăria’, acesta a dorit să păstreze anonimatul atât pentru el cât și a service-ului pe care-l conduce.

Respectându-i dorința, nu-mi rămâne decât să-i doresc însutite binecuvantări cerești.

Acest gest îmi reconfirmă faptul că ceea ce cred eu este adevărat: mai avem o șansă ca națiune. Rămane doar să mai facem ce ni se cântă în fiecare dimineață.

Trăiască România!”, a scris Avram Iancu, emoționat, pe pagina sa de Facebook.