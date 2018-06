Bătaie între croați și argentinieni la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 / VIDEO

Un videoclip postat pe o reţea de socializare arată o încăierare în tribune între spectatori care purtau tricourile celor două naţionale care s-au întâlnit în cadrul grupei D a Mondialului, Croaţia câştigând partida cu 3-0.

“Suntem absolut şocaţi de aceste imagini. FIFA condamnă cu fermitate comportamentul acestor aşa-zişi fani şi reiterează faptul că violenţa nu are ce să caute în fotbal. Colaborăm strâns cu autorităţile responsabile pentru identificarea tuturor participanţilor la acest eveniment condamnabil”, a declarat un purtător de cuvânt al organismului internaţional.

În plus, rapoartele de la meci şi imaginile vor fi înaintate Comisiei de disciplină a FIFA, fiind posibile sancţiuni şi împotriva celor două naţionale.

Argentina fans didn’t handle the loss well last night… #ARGCRO pic.twitter.com/oK0w4WPTha

— Casual Sports News (@casualsportsn) June 22, 2018