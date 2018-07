Eden Hazard s-a născut în Belgia, în La Louvière, dar a devenit un nume în fotbalul mare în Franța, la Lille, formație cu care a devenit campion al Ligue 1 în 2011. “Eu și frații mei (n.r. – Thorgan și Kylian) am fost mai degrabă suporteri ai Franței, decât ai Belgiei, căci am crescut cu marea echipă a Franței din 1998”, a declarat actualul căpitan al Belgiei pentru Bein Sports.

“În copilărie nu aveam tricoul naționalei Belgiei, pentru că îl purtam pe cel al Franței. Nu vreau să vorbesc de rău echipa Belgiei din perioada aceea, pentru că avea câțiva jucători buni, dar la vremea respectivă Franța era echipa în vogă”, a continuat Eden Hazard.

I-a lăudat pe adversari

Mijlocașul Belgiei a vorbit la superlativ despre adversarii de astăzi. “Franța are portar și fundași foarte buni. Îl are la mijloc și pe Kanté, pe care îl consider cel mai bun din lume pe postul lui. Cu el în formă ai 95% șanse să câștigi. Mai este și Mbappé… Am aflat că în trecut obișnuia să privească înregistrări cu acțiunile mele. Ei bine, acum eu mă uit la înregistrări cu acțiunile lui”, a mărturisit Hazard.

Dacă el a ținut cu Franța în copilărie, există un fost mare fotbalist francez care va ține cu Belgia în meciul din semifinalele Cupei Mondiale. Este vorba de Thierry Henry (40 de ani), cel mai bun marcator din istoria reprezentativei “cocoșului galic” (51 de goluri în 123 de meciuri), în prezent antrenor secund al naționalei “dracilor roșii”.

“Face o treabă excelentă la naționala Belgiei și are aerul unui om fericit”, a declarat Noël Le Graët, președintele Federației Franceze de Fotbal, citat de Le Parisien. “Nu poate fi vorba de trădare. Este o ocazie pentru el să învețe meserie, fără presiune”, a afirmat și Arsène Wenger, fostul antrenor al lui Henry la Arsenal.

Poate te interesează și Fanii Angliei s-au luat de câinii polițiști. Le-au reproșat ciobăneștilor că sunt germani!