Cei mai frumoși fani de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 sunt senegalezii! N-au apelat la ”voodoo”, ba au făcut curat pe stadion pe locurile pe care au stat!

După victorii, de obicei rămân pahare de bere, iar suporterii abia se mai țin pe picioare de atâta fericire. Nu e cazul fanilor Senegalului!

Africanii, care au salvat onoarea Continentului negru în Rusia, au sărbătorit într-un mod diferit. N-au folosit nici practic voodoo, nici altceva.

În timp ce suporterii polonezi își părăsesc locurile dezamagiti, fanii africani isi curăță gunoiul pe care l-au lăsat pe stadionul Spartak din Moscova. Și îl pun în saci mari de gunoi.

Senegal⁠ fans cleaning their section before leaving the stadium after their historic victory against Poland. This is class.

The best thing you will see today. ??? pic.twitter.com/IBINok3PQE

— World Cup 2018 (@WCGoalz) June 19, 2018