Fundaşul croat Sime Vrsaljko este încrezător că selecţionata ţării sale poate învinge reprezentativa Franţei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, programată duminică la Moscova, informează agenţia DPA.

„Vom câştiga această Cupă Mondială, cred că o putem face”, a declarat jucătorul lui Atletico Madrid după victoria înregistrată în faţa Angliei (2-1 după prelungiri), miercuri seara, la Moscova.

„Da, cred că o putem face”, a insistat apărătorul croat, care consideră că echipa sa este capabilă să se recupereze după efortul depus, în condiţiile în care a disputat trei partide consecutive care au necesitat prelungiri, pentru a accede în finală.

„Avem o energie foarte pozitivă, suntem foarte puternici”, a spus fotbalistul în vârstă de 26 ani, autorul centrării la primul gol croat. „Nu am murit, ştiam că putem câştiga acest meci”, a adăugat el, comentând evoluţia din partida cu Anglia.

Ivan Perisic: "Important este că a câştigat Croaţia"

La rândul său, mijlocaşul croat Ivan Perisic, omul meciului din semifinala cu Anglia (2-1), de la Cupa Mondială de fotbal 2018, a lăudat prestaţia echipei sale şi importanţa acestei victorii pentru o ţară mică aşa cum este Croaţia.

„A fost un meci foarte dificil, dar ştiam cât este de importantă victoria din această semifinală pentru o ţară mică cum este Croaţia. Am debutat încet, dar am arătat caracter. Primul meu gol a fost important, pentru că am înscris într-un moment cheie, în timp ce atacam. Identitatea marcatorului nu mai este importantă. Important este că a câştigat Croaţia”, a declarat Perisic.

”În 1998 (când Croaţia a jucat prima oară o semifinală de Cupă Mondială, n. red.), eram acasă, suporter al Croaţiei, cu un tricou al echipei pe mine. Acum, nici nu puteam visa să înscriu ceea ce este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante goluri din istoria ţării mele”, a afirmat Perisic, citat de Agerpres.

Croaţii s-au impus prin golurile înscrise de Ivan Perisic (68) şi Mario Mandzukic (109), după ce englezii marcaseră primii, prin Kieran Trippier (5).