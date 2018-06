Cum sunt hărțuite reporterițele de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. ”Mi-a pus mâna pe sâni!”. ”E un violator idiot” | VIDEO

Au existat deja probleme deoarece fanii încearcă din ce în ce mai mult să le sărute pe reporterițele de sex feminin exact când sunt în ”live”, în câmpul muncii.



Prima ”lovită” a fost columbianca Juliette Theran Morales. ”Mă pregătisem pentru live aproximativ două ore și nu mi s-a întâmplat nimic, dar când eram în eter, pe sticlă, a apărut acel tip, s-a aruncat asupra mea, m-a sarutat si mi-a atins sânii”, a povestit sud-americanca de 26 de ani.

”Din păcate, în zilele noastre, hărțuirea sexuală a devenit o tendință tristă”.



De altfel, jurnalistele sud-americane au lansat varianta Me Too din SUA, intitulată #DeixaElaTrabalhar (nr. Lăsați-ne să muncim).

Recent, a mai apărut un ”caz”. Julia Guimarães, de la TV Globo din Brazilia, a fost ”atacată” în timp ce relata despre meciul Japan – Senegal, de la Ekaterinburg.

“Nu face asta, nu-ți permit sa faci asta. Niciodată să nu mai faci asta unei femei, OK?”, a reacționat Guimaraes, care ar fi scăpat și un ”violator idiot”.



Au apărut și alte imagini.

Monday in St Peterburg. Sadly this (and worse) happens to us female sports reporters regularly, especially when covering football. By all means sing, dance and celebrate your team but don’t kiss me, don’t grope me and let me do my job #letherwork #deixaelatrabalhar pic.twitter.com/FDFbsXRMk5

— Kethevane Gorjestani (@ketgorjestani) June 27, 2018